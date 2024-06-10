«Боязнь того, что я проиграю, колоссальное давление, страх за репутацию державы». Загитова об эмоциях на ЧМ-2018 в Милане

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова рассказала о моменте опустошения после Олимпиады-2018.

В 2018 году фигуристка Загитова побеждала на чемпионате Европы и Олимпийских играх, но затем заняла пятое место на чемпионате мира в Милане.

«Момент опустошения. После Олимпиады буквально две‑три недели прошло, и чемпионат мира в Милане – это был короткий период, за который случилось столько всего!

У меня была температура 39,5. Это нормальная ситуация после напряженного состояния. Боязнь того, что я проиграю, колоссальное давление, страх за репутацию нашей державы. Я проиграла.

А через год я победила на чемпионате мира. Я подкорректировала рабочую стратегию, провела работу над ошибками. Поэтому важны цель и мотивация. Главное – понимать, ради чего ты трудишься», – сказала олимпийская чемпионка 2018 года Загитова.

Также она рассказала, за какие моменты больше всего любила спорт.

«Мне нравилось, когда я побеждала. Ты встаешь на пьедестал, на тебя надевают медаль, смотрит весь зал, ты поешь гимн своей страны, тебе аплодируют. Это те моменты, за которые я больше всего любила спорт», – отметила Загитова.

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27 комментариев
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Ответ Vera25
Да не так и много, по одному разу только на ЧЕ, ЧМ, ЮЧМ. И странно на гимне акцентироваться, если ее главная победа была без него и без флага. Типа она менее важна?
Гимн исполняется на всех международных соревнованиях, включая юниорские, даже на этапах Гран-при и "бэшках". Загитова за карьеру гимн слушала десятки раз, она же не говорила конкретно про гимн на ОИ, она вообще говорила про ощущение, когда в честь тебя играют гимн страны. Да и даже если вместо флага страны поднимают флаг ОКР и играет гимнозаменитель, это все равно вызывает те же эмоции
+13
-2
+11
Ответ Vera25
Разве на олимпиаде 18 был гимн?
На ЧМ тогда еще был. И на ЧЕ, ЮЧМ. Алина много где гимн послушала
+14
-4
+10
Алина умница! Оставила свой красивый след в ФК! Ее программы на момент ОИ отличались самым высоким уровнем сложности! Никто прыжки полностью во вторую половину программы не переносил! Да и каскад тройной лутц — тройной риттбергер был просто шикарный! По мне так никто лучше ее не делал!
+10
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+5
Ответ sabina_katarina
ОНА подкорректировала рабочую стратегию, ОНА провела работу над ошибками - вот это самомнение! сама бы она дальше мордовских узоров не уехала.
Неужели ты?
+2
0
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Ответ Vera25
Только спрашивала я про ОИ 18, а не этапы и бэшки. Ну окей, пусть будет и эта инфа)
Перечитайте свой комментарий на который я отвечала.
+1
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Ответ Самасебезвезда
Перечитайте свой комментарий на который я отвечала.
И вы всю ветку)
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Ответ Katerina Sunny
Подкорректировала стратегию? Загитова единственная от России была во взрослых у Тутберидзе. Они с ФФКР её и тащили с расписками. А как вышли во взрослые Косторная, Щербакова и Трусова, то никакая стратегия не помогла.
То есть, не на кого было ФФКР рассчитывать, кроме Алины, учитывая, что на ЧМ ехала ЧЕ 2019 Самодурова и 2ЧМ Медведева? Ну, правильно, так и получилось, смогла только Алина.
+11
-11
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