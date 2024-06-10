«Боязнь того, что я проиграю, колоссальное давление, страх за репутацию державы». Загитова об эмоциях на ЧМ-2018 в Милане

Алина Загитова рассказала о моменте опустошения после Олимпиады-2018.

В 2018 году фигуристка Загитова побеждала на чемпионате Европы и Олимпийских играх, но затем заняла пятое место на чемпионате мира в Милане.

«Момент опустошения. После Олимпиады буквально две‑три недели прошло, и чемпионат мира в Милане – это был короткий период, за который случилось столько всего!

У меня была температура 39,5. Это нормальная ситуация после напряженного состояния. Боязнь того, что я проиграю, колоссальное давление, страх за репутацию нашей державы. Я проиграла.

А через год я победила на чемпионате мира. Я подкорректировала рабочую стратегию, провела работу над ошибками. Поэтому важны цель и мотивация. Главное – понимать, ради чего ты трудишься», – сказала олимпийская чемпионка 2018 года Загитова.

Также она рассказала, за какие моменты больше всего любила спорт.

«Мне нравилось, когда я побеждала. Ты встаешь на пьедестал, на тебя надевают медаль, смотрит весь зал, ты поешь гимн своей страны, тебе аплодируют. Это те моменты, за которые я больше всего любила спорт», – отметила Загитова.