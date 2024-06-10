Алина Загитова: «Я боюсь, что обо мне подумают не в том ключе: неправильно оделась, не так прическу сделала, макияж лежит плохо. Я прорабатываю эти страхи»
Алина Загитова призналась, что боится осуждения из-за ее внешнего вида.
«Я боюсь, что обо мне подумают не в том ключе, не поймут: неправильно оделась, не так прическу сделала, макияж лежит плохо. Сейчас я прорабатываю эти страхи.
Противовес этому – люди, которые меня поддерживают. Мне многие говорят добрые слова, и с их помощью я становлюсь увереннее. Понимаю, что все делаю правильно.
А сомнения – это плохо. Избегайте их», – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова.
:D
И да, кто говорит правду, тот не обязательно хейтер. Просто ты откровенно плохо формулируешь мысли уже который год, но лезешь в ведущие на соревнования. Больно ушам. Сперва научись.
Нет, Алина, не так.
"Несчастны те люди, которым всё ясно и которые никогда не сомневаются в своей правоте" ©
Так что сомнения - это признак ума, развития человека.
Не может быть, так вызывающе одеваются только люди без чувства сомнения.
теперь можно применять на практике.
Талантливая фигуристка, но не ведущая (по призванию) на тв. Просто надо быть честной перед собой и каждому нужно заниматься своим делом. Вот и все.