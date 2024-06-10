Алина Загитова: «Я боюсь, что обо мне подумают не в том ключе: неправильно оделась, не так прическу сделала, макияж лежит плохо. Я прорабатываю эти страхи»

Теги сборная России женское катание психология Матч ТВ Алина Загитова стиль Фигурное катание

Алина Загитова призналась, что боится осуждения из-за ее внешнего вида.

«Я боюсь, что обо мне подумают не в том ключе, не поймут: неправильно оделась, не так прическу сделала, макияж лежит плохо. Сейчас я прорабатываю эти страхи.

Противовес этому – люди, которые меня поддерживают. Мне многие говорят добрые слова, и с их помощью я становлюсь увереннее. Понимаю, что все делаю правильно.

А сомнения – это плохо. Избегайте их», – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова.

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44 комментария
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Почему нет в списке страхов и сомнений - боюсь показаться глупой.
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Ответ Ната555
Почему нет в списке страхов и сомнений - боюсь показаться глупой.
руки прочь от алиночки!!!11 она не боится показаться глупой, она это наглядно и уверенно демонстрирует!!11

:D
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Алина, думай не о том, как лежит твой макияж, а о том, что вырывается из твоего рта. Читай побольше (не только телеграм с инстой), прежде чем задать вопрос, сформулируй его в голове, ну и поменьше нецензурщины про f*ck up-ы. Может тогда и их самих будет меньше.

И да, кто говорит правду, тот не обязательно хейтер. Просто ты откровенно плохо формулируешь мысли уже который год, но лезешь в ведущие на соревнования. Больно ушам. Сперва научись.
+48
-12
+36
Человек, который переживает, что о нем подумают "что он не так одет" идёт на светское мероприятие в одних трусах? Что-то не похоже, извините. И ответы на комментарии под фото это подтверждают.
+31
-8
+23
"А сомнения это плохо, избегайте их".

Нет, Алина, не так.
"Несчастны те люди, которым всё ясно и которые никогда не сомневаются в своей правоте" ©
Так что сомнения - это признак ума, развития человека.
+19
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Ответ Olga.t
"А сомнения это плохо, избегайте их". Нет, Алина, не так. "Несчастны те люди, которым всё ясно и которые никогда не сомневаются в своей правоте" © Так что сомнения - это признак ума, развития человека.
Думающий человек всегда сомневается.
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"Страх осуждения, что не так одета"...

Не может быть, так вызывающе одеваются только люди без чувства сомнения.
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Ответ supirpupir
"Никогда ничего не бойтесь" Ольга Игоревна Бузова
Так правильно же сказала. Как бы ее не хейтили(часто за дело), Бузова то молодец, приехала из обычной питерской семьи, поднялась сама, успешно эксплотирует образ дурочки, помню пару лет назад она на одних социальных сетях подняла 60 мультов, много бизнесов, книгу свою выпустила которая разошлась многомиллионными тиражами, пока мы батрачим на своих работах, она рубит колоссальные бабки, и всего этого она достигла сама (не важно как), тут ещё большой вопрос, кто из нас тупой
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Речь уже отменная, можно не бояться.
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Ответ Digger86
Не надо бояться быть собой!
пишите правильно: самими сабими
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Ответ Фёдор Молчанов
Речь уже отменная, можно не бояться.
Годный троллинг
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Это поэтому она пришла на какое-то мероприятие в трусах, потому что боится, что о ней подумают
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Можно не сомневаться. Уже все думают в правильном ключе. Так что не надо нервничать и беспокоиться. Только поддерживать имидж и радовать нас новыми высказываниями.
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Ответ Ирина Круглова
Думающий человек всегда сомневается.
Это не про неё...
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Странно, на моей памяти за прически ей никто не предъявлял. За русский язык - было, да
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Ответ Katt Lady
Это поэтому она пришла на какое-то мероприятие в трусах, потому что боится, что о ней подумают
Не, это она так страхи прорабатывает.
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Не о том ты переживаешь. Книжек побольше читай.
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Новое любимое слово, объясняющее ничего конкретного неделание
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почему сомнения это плохо? наоборот полезно мыслить критически, и о себе и о других
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Да не об этом надо думать. Образование надо подтягивать, речь. Внешне то вопросов нет.
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Ответ Olga.t
"Страх осуждения, что не так одета"... Не может быть, так вызывающе одеваются только люди без чувства сомнения.
Её не волнует мнение обычных людей, только тех, кто выше её уровнем. На тех же фанатиков тоже до фонаря, потому что они схавают и голую Алинотьку в публичном месте, оправдав в конечном счёте любую глупость от своего кумира.
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Факапы безызбежны, поэтому не надо совращать на таких людей свой аттеншн.
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Если не думать, сомнений не будет
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Ответ vitygan
Главное не заходить в не те двери.
не в те
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Семинар по факапам провела,
теперь можно применять на практике.
Талантливая фигуристка, но не ведущая (по призванию) на тв. Просто надо быть честной перед собой и каждому нужно заниматься своим делом. Вот и все.
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"Я боюсь... но понимаю, что все делаю правильно. ")
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Ответ Ната555
Почему нет в списке страхов и сомнений - боюсь показаться глупой.
Не надо бояться быть собой!
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