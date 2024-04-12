«Лучше попробовать, пускай даже если и не получится, чем сидеть дома сложа руки». Ковалев ответил на вопрос, стоит ли ему возвращаться в спорт

Фигурист Артем Ковалев не планирует завершать карьеру после травмы.

Прошлый сезон Ковалев пропустил из-за перелома ноги.

— Есть смысл тебе возвращаться в спорт? На пяточки то наступают юноши.

— Конечно есть. Спорт — очень интересная штука. Лучше попробовать, пускай даже если и не получится, чем сидеть дома сложа руки.

— Про переход в парное после перелома не задумывался?

— Нет, — написал Ковалев в телеграм‑канале в ответ на вопросы подписчиков.