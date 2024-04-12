«Лучше попробовать, пускай даже если и не получится, чем сидеть дома сложа руки». Ковалев ответил на вопрос, стоит ли ему возвращаться в спорт

Теги сборная России мужское катание Артем Ковалев Фигурное катание

Фигурист Артем Ковалев не планирует завершать карьеру после травмы.

Прошлый сезон Ковалев пропустил из-за перелома ноги. 

— Есть смысл тебе возвращаться в спорт? На пяточки то наступают юноши.

— Конечно есть. Спорт — очень интересная штука. Лучше попробовать, пускай даже если и не получится, чем сидеть дома сложа руки.

— Про переход в парное после перелома не задумывался?

— Нет, — написал Ковалев в телеграм‑канале в ответ на вопросы подписчиков.

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3 комментария
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Про парное Артем ещё давно говорил, что ему спина не позволит)
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Кто болен спортом, тот поймет.
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Попробовать, конечно, можно, но Артём высокий и в плане прыжков преимущество будет всегда у невысоких.
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