«Лучше попробовать, пускай даже если и не получится, чем сидеть дома сложа руки». Ковалев ответил на вопрос, стоит ли ему возвращаться в спорт
Фигурист Артем Ковалев не планирует завершать карьеру после травмы.
Прошлый сезон Ковалев пропустил из-за перелома ноги.
— Есть смысл тебе возвращаться в спорт? На пяточки то наступают юноши.
— Конечно есть. Спорт — очень интересная штука. Лучше попробовать, пускай даже если и не получится, чем сидеть дома сложа руки.
— Про переход в парное после перелома не задумывался?
— Нет, — написал Ковалев в телеграм‑канале в ответ на вопросы подписчиков.