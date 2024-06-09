Алина Загитова: «Поддержка помогает быть в себе уверенным, понимать, что ты делаешь все правильно. Раз за тобой смотрят и на тебя равняются люди»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова высказалась о поддержке фанатов.

«Будут люди, которые тебя поддерживают. Эта поддержка как раз-таки помогает быть в себе уверенным, понимать, что ты делаешь все правильно.

Раз за тобой смотрят и на тебя равняются эти люди», – сказала Загитова во время public-talk в рамках фестиваля «Т-двор».

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
За тобой смотрят)))
+2
0
+2
Никто «за тобой» не смотрит, ну уж тем более не равняется (раньше могли это делать на катке…).
+2
0
+2
Кто на Загитову равняется? Загитова скорее пример, как не нужно делать, чтобы не прослыть кринж-персоной.
+1
0
+1
"Раз за тобой смотрят и на тебя равняется люди"

Смотрят - да, равняются - ну нет, откуда такая самоуверенность?
Надо разделять в этой истории спортивную составляющую и жизнь после спорта. Это как небо и земля. Сейчас полный "факап и кринж"))
+1
0
+1
Скажите, а эти люди, которые на вас равняются - они сейчас с вами в одной комнате находятся? ©
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий