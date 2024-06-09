Алина Загитова: «Поддержка помогает быть в себе уверенным, понимать, что ты делаешь все правильно. Раз за тобой смотрят и на тебя равняются люди»
Алина Загитова высказалась о поддержке фанатов.
«Будут люди, которые тебя поддерживают. Эта поддержка как раз-таки помогает быть в себе уверенным, понимать, что ты делаешь все правильно.
Раз за тобой смотрят и на тебя равняются эти люди», – сказала Загитова во время public-talk в рамках фестиваля «Т-двор».
Смотрят - да, равняются - ну нет, откуда такая самоуверенность?
Надо разделять в этой истории спортивную составляющую и жизнь после спорта. Это как небо и земля. Сейчас полный "факап и кринж"))