Юрист об иске академии Плющенко к матери Парсеговой: «Суд взыщет 100%. Есть договор, необходимо оплатить»
Юрист высказался об иске академии Плющенко к матери 12-летней фигуристки.
Ранее стало известно, что академия Евгения Плющенко подала в Никулинский районный суд города Москвы иск о взыскании с матери Арины Парсеговой Наталии задолженности на сумму 1,9 миллиона рублей.
В мае прошлого года фигуристка перешла от Плющенко к Этери Тутберидзе.
«Родители девочки будут обязаны выплатить Плющенко денежные средства. Это не обсуждается. Суд взыщет 100%, возможны и иные платежи.
Евгений Плющенко – большой молодец, учит детей. В договоре было же указано, что если весь срок девочка обучается у Плющенко, то все бесплатно, а если нет – придется платить. Есть договор, необходимо оплатить. Такие действия недопустимы со стороны родителей девочки.
Кроме того, на усмотрение Евгения Викторовича, он может добавить к этой сумме оплату услуг адвоката, все расходы, связанные с судом. Я считаю, что это правильно. Ведь родители девочки знали условия», – сказал Максим Калинов.
Уйти от Плющенко не так просто: возвращение 12-летней фигуристки к Этери обойдется в 1,9 млн
Рудковским пожелаем провала
Родители девочки - взрослые, дееспособные люди, которые видели, что и на каких условиях они подписывают. Раз подписали, то значит всë устраивало. А так выходит, что семейство Парсеговых всеми благами так ненавистной вам Рудковской воспользовалось, а свою часть сделки - занятия в клубе на протяжении оговоренного времени - не выполнило.
Правильно, что в суд подали. Впредь наука.
Как можно, не зная условий договора и всей ситуации, ориентируясь только на слова Яны (та еще "любительница говорить только правду"), бросаться такими заявлениями?
Ну, а реплика о том, что Евгений Плющенко большой молодец, прямо указывает на то, что данный юрист, ну никак не ангажирован))
А вот у меня есть информация, что не будь необходимых лицензий, Плюща бы накрыли десяток проверяющих контор, благо что Плющ у всех на виду, а не в тёмном подвале работает.
И второе, откуда у тебя сведения, что у Плюща нет необходимых лицензий?
Какой смысл будет частному клубу вкладывать в учеников, если они в любой момент могут свинтить куда захотят?
В футболе/хоккее/баскетболе разве можно вот так взять и уйти? Тоже нет.