Юрист об иске академии Плющенко к матери Парсеговой: «Суд взыщет 100%. Есть договор, необходимо оплатить»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание переходы Матч ТВ Академия Плющенко деньги Арина Парсегова Фигурное катание

Юрист высказался об иске академии Плющенко к матери 12-летней фигуристки.

Ранее стало известно, что академия Евгения Плющенко подала в Никулинский районный суд города Москвы иск о взыскании с матери Арины Парсеговой Наталии задолженности на сумму 1,9 миллиона рублей.

В мае прошлого года фигуристка перешла от Плющенко к Этери Тутберидзе.

«Родители девочки будут обязаны выплатить Плющенко денежные средства. Это не обсуждается. Суд взыщет 100%, возможны и иные платежи.

Евгений Плющенко – большой молодец, учит детей. В договоре было же указано, что если весь срок девочка обучается у Плющенко, то все бесплатно, а если нет – придется платить. Есть договор, необходимо оплатить. Такие действия недопустимы со стороны родителей девочки.

Кроме того, на усмотрение Евгения Викторовича, он может добавить к этой сумме оплату услуг адвоката, все расходы, связанные с судом. Я считаю, что это правильно. Ведь родители девочки знали условия», – сказал Максим Калинов.

Уйти от Плющенко не так просто: возвращение 12-летней фигуристки к Этери обойдется в 1,9 млн

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70 комментариев
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Ответ Мэй Касахара
Надеюсь, больше ни одни родители не вляпаются в договор с этой замечательной академией. Лучшая антиреклама
"не вляпаются"- то есть ДО подписания договора внимательно прочитают, постараются понять, уточнят пункты, вызывающие вопросы.
+27
-3
+24
Этот господин из компании Рудковской, я так понимаю? Идёт давление на маму Арины? Низко, подло, но вполне в духе Рудковской
+39
-17
+22
Это точно юрист? Похож на отбитого коллектора.
Рудковским пожелаем провала
+36
-19
+17
Ответ Lerochka
Этот господин из компании Рудковской, я так понимаю? Идёт давление на маму Арины? Низко, подло, но вполне в духе Рудковской
Зато нарушать условия контракта, наверное, не низко и не подло, да?)
Родители девочки - взрослые, дееспособные люди, которые видели, что и на каких условиях они подписывают. Раз подписали, то значит всë устраивало. А так выходит, что семейство Парсеговых всеми благами так ненавистной вам Рудковской воспользовалось, а свою часть сделки - занятия в клубе на протяжении оговоренного времени - не выполнило.
Правильно, что в суд подали. Впредь наука.
+26
-12
+14
Надеюсь, больше ни одни родители не вляпаются в договор с этой замечательной академией. Лучшая антиреклама
+23
-9
+14
Ответ Revery
Зато нарушать условия контракта, наверное, не низко и не подло, да?) Родители девочки - взрослые, дееспособные люди, которые видели, что и на каких условиях они подписывают. Раз подписали, то значит всë устраивало. А так выходит, что семейство Парсеговых всеми благами так ненавистной вам Рудковской воспользовалось, а свою часть сделки - занятия в клубе на протяжении оговоренного времени - не выполнило. Правильно, что в суд подали. Впредь наука.
А вы видимо договор читали, раз с таким праведным гневом выступаете? Может расскажете что там с судом в декабре 23 года? Чего то обиженная Рудковская о нем ничего не сообщает. Может и не так все однозначно?
+17
-6
+11
"На сарае тоже написано - а там дрова" (с)
Как можно, не зная условий договора и всей ситуации, ориентируясь только на слова Яны (та еще "любительница говорить только правду"), бросаться такими заявлениями?
+17
-8
+9
Странно, что родители так поступили, ну не безграмотные же они, подписали догоаор, грубо нарушили, конечно, если это правда...Мутно как-то всӗ.
+12
-3
+9
Ответ Мэй Касахара
Надеюсь, больше ни одни родители не вляпаются в договор с этой замечательной академией. Лучшая антиреклама
Это частная организация. Они всех должны за свой счёт тренировать?
+13
-4
+9
Если мать считает иск несправедливым,то пусть собирает доки и подает встречный иск
+10
-2
+8
Ответ Ir_rish
"не вляпаются"- то есть ДО подписания договора внимательно прочитают, постараются понять, уточнят пункты, вызывающие вопросы.
То есть внимательно прочитают и не подпишут, а если окажутся умнее, то вообще будут обходить академию за 3 километра. Потому что это совершенно ненормальные условия (рабские), не удивлюсь если еще и расписано замысловато, возможно родители даже и не поняли на что подписались. Хотелось бы на этот договор посмотреть
+10
-3
+7
Судебные издержки за счёт проигравшей стороны - однозначно. Рудковская в большой обиде - взыщет непременно.
+7
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+6
Обожаю таких юристов, не изучая материалы дела, конкретное содержание договора, делает вывод об исходе судебного спора. Краше только врачи, которые ставят диагноз заочно, по материалам в соцсетях)
Ну, а реплика о том, что Евгений Плющенко большой молодец, прямо указывает на то, что данный юрист, ну никак не ангажирован))
+9
-3
+6
Ответ Arraches
Судя по высказываниям Яны , там произошел какой то конфликт . Если денег нет , выставят квартиру на продажу ? Но это не вариант в отсутствии кормильца и несовершеннолетнего ребенка . История непонятная , тем более нам доступна позиция только одной стороны .
Если жилье единственное, ничего не выставят, пенсию по потере кормильца у ребёнка не отберут. В худшем случае, будет мама выплачивать незначительную сумму в течении энного кол-ва лет.
+6
-1
+5
Не хочется плясать ни на чьих костях, но нужно поставить себя на место академии. Ведь у родителей был выбор, они могли не забирать Аришу до тех пор, пока контракт не закончится. У них был выбор. А надеяться на то, что вам все простят как в детстве это наивно. Надеюсь семья сможет найти деньги чтобы рассчитаться и надеюсь, что у Арины все сложится в спорте и всё окупится. Желаю им этого.
+12
-8
+4
Посмотрел этого как пишут звёздного адвоката в интернете. Начинал работать следователем в прокуратуре, потом в СК, а затем подался в адвокатуру, где ищет богатых клиентов среди известных, публичных людей. Час его работы 30-50 тыс. р. и это только начало, а итоговая сумма мама не горюй. Такие больше любят на ТВ крутиться и он не исключение. Надеюсь у семьи Парсеговых будет адвокат-профи, а не решала звёздный.
+11
-7
+4
Ответ Виктория Лысикова
Это юрист, обеспечивающий интересы академии, или так, мимо проходил? Но что с той, что с другой стороны - обсуждение договора европейского образца, текст которого является тайной, сравнимой с государственной, очень странно выглядит.
Нет никакого договора «европейского образца». Во всех сферах жизни есть договоры стандартные и индивидуальные и их нужно выполнять.
+3
0
+3
Ответ Revery
Возьмут кредит для погашения задолженности, потом будут потихоньку выплачивать банку. Ну или поступят умно и договорятся с Яной. Сомневаюсь, что им не предлагали договориться полюбовно.
какой кредит ?))) присудят выплачивать определенную сумму в месяц из официального дохода того кто подписывал договор ) вы еще скажите почку пойдут продавать ))))
+3
0
+3
Там не только договор, но и ежемесячно подписанные, то есть признанные матерью фигуристки суммы - это шах и мат.
+4
-1
+3
Т. е. уход от Этери - это вопли на весь мир "у нас нет крепостного права на спортсменов", а уход от Рудковских - это на их усмотрение - захотят отпустят, захотят - нет?
+10
-7
+3
Ответ Мэй Касахара
Очень бы хотелось. Не удивлюсь, если в договоре прописаны и другие условия. Например, после ухода от Рудковских часть призовых им за вложенные труды)
Опубликовали бы Рудковские типовой свой договор европейского образца, а так что гадать. И мы не знаем обстоятельств ухода Парсеговой из АП. Это было в период тяжёлой болезни отца или после его ухода или другие причины повлияли, что они не соблюли условия по времени пребывания в АП, а то разное пишут пользователи.
+4
-1
+3
Ответ Agura
А у тебя есть информация о наличии у них лицензии?
То есть нафантазировала.
А вот у меня есть информация, что не будь необходимых лицензий, Плюща бы накрыли десяток проверяющих контор, благо что Плющ у всех на виду, а не в тёмном подвале работает.
+3
0
+3
Забыли написать чей это юрист
+8
-5
+3
Ответ Agura
Это ничего, что девочка приходила в спортивную школу, а оказалась в спортивном клубе, без лицензии на право реализации программ спортивной подготовки?
Не лепи чушь. Девочка никуда не приходила - её привела мама, прекрасно зная, что у Плюща школа платная.
И второе, откуда у тебя сведения, что у Плюща нет необходимых лицензий?
+6
-3
+3
Это ничего, что девочка приходила в спортивную школу, а оказалась в спортивном клубе, без лицензии на право реализации программ спортивной подготовки?
+7
-5
+2
Ответ miladoc1
Договор нужно читать, а потом подписывать, и никакие «вляпывания» здесь не при чем.
Договор нужно отдавать на читку юристам, там могут быть и есть подводные камни, которые, не будучи юристом, человек не поймёт.
+2
0
+2
А что не так? (Ясно что Рудковская и Плющ в целом заслужили антипатию ранее). Но по сути - если они вкладывают свои деньги в учеников, они могут защитить свои вложения договором, разве нет?

Какой смысл будет частному клубу вкладывать в учеников, если они в любой момент могут свинтить куда захотят?

В футболе/хоккее/баскетболе разве можно вот так взять и уйти? Тоже нет.
+3
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+2
Ответ V__k
Это точно юрист? Похож на отбитого коллектора. Рудковским пожелаем провала
Договор подписан. Условия нужно исполнять.Закон суров,но это закон.
+3
-1
+2
Ответ V__k
Это точно юрист? Похож на отбитого коллектора. Рудковским пожелаем провала
Ну, если всё так, как описано в статье... Договор есть договор, тут независимо от симпатий.
+2
0
+2
Ткаченко, За встречный иск надо платить деньги, которые будут потеряны в случае проигрыша. - Не знала?
+4
-2
+2
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