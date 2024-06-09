Юрист об иске академии Плющенко к матери Парсеговой: «Суд взыщет 100%. Есть договор, необходимо оплатить»

Юрист высказался об иске академии Плющенко к матери 12-летней фигуристки.

Ранее стало известно, что академия подала в Никулинский районный суд города Москвы иск о взыскании с матери Арины Парсеговой Наталии задолженности на сумму 1,9 миллиона рублей.

В мае прошлого года фигуристка перешла от Плющенко к Этери Тутберидзе.

«Родители девочки будут обязаны выплатить Плющенко денежные средства. Это не обсуждается. Суд взыщет 100%, возможны и иные платежи.

Евгений Плющенко – большой молодец, учит детей. В договоре было же указано, что если весь срок девочка обучается у Плющенко, то все бесплатно, а если нет – придется платить. Есть договор, необходимо оплатить. Такие действия недопустимы со стороны родителей девочки.

Кроме того, на усмотрение Евгения Викторовича, он может добавить к этой сумме оплату услуг адвоката, все расходы, связанные с судом. Я считаю, что это правильно. Ведь родители девочки знали условия», – сказал Максим Калинов.

Уйти от Плющенко не так просто: возвращение 12-летней фигуристки к Этери обойдется в 1,9 млн