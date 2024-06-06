Яна Рудковская: «Мы действительно будем судиться с родителями Парсеговой, у нас спор по договору»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Яна Рудковская переходы Академия Плющенко деньги Арина Парсегова Фигурное катание

Яна Рудковская рассказала о суде с родителями фигуристки Арины Парсеговой.

Ранее стало известно, что академия Евгения Плющенко подала в Никулинский районный суд города Москвы иск о взыскании с ушедшего спортсмена задолженности на сумму 1,9 миллиона рублей. Ответчиком является Парсегова Н. С.

В мае прошлого года от Плющенко к Этери Тутберидзе перешла фигуристка Арина Парсегова, которой сейчас 12 лет.

«У нас спор по договору, мы действительно будем судиться с родителями Парсеговой», – сказала Рудковская.

«Мы подали в суд на взыскание денежных средств, которые не были нам возвращены. Условия договора не были выполнены, поэтому мы решили подать документы на рассмотрение в суд. Ответчиком является мама Арины Парсеговой», – цитирует продюсера ТАСС.

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87 комментариев
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Даже если они выиграют этот спор, то репутационно проиграют гораздо больше. Теперь родители сто раз подумают - а стоит ли идти в рабство к барыне Рудковской, ведь на оброк может денег и не хватить!
+37
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+32
С родителЯМИ? Как будто они не в курсе, что у Арины отец погиб на СВО
+30
-5
+25
Всё, что нужно знать о Рудковских и их ПТУ. Бизнес и только бизнес, а гранты просят под социальный проект с ярко выраженным патриотическим характером, на развитие и популяризацию спорта.
+27
-2
+25
Удачи родителям Парсеговой.
+25
-2
+23
Позавчера - Путин: "В России сложилась необоснованная коммерциализация спорта, происходит «вытягивание денег из семей»"
Плющенко о Путине "Я хочу всем пожелать, чтобы мы сплотились вокруг нашего лидера, поддержали и шли нога в ногу, плечо к плечу".
Пацан сказал, пацан сделал, сплотился теснее некуда))
+24
-1
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Похоже, что ЯР пропустила тезис: "В России должны быть созданы условия для максимально бесплатного занятия физической культурой и спортом"? Или это другое, бизнес, контракты западного образца и ничего личного?)
+25
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+21
Огромные репутационные потери для Академии Плющенко.
Если выяснится в суде что отец Арины погиб на СВО - репутационные потери будет сложно восполнить.
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-2
+20
Вот они подарки от тренера, бесплатный лед, фермерские продукты...
В семье горе, умер отец, финансовые проблемы, но надо обобрать до нитки напоследок
+19
-4
+15
Надо вообще создать приказ по сборникам, что в частных школах - только за свой счет. Парсегову это не спасет, а количество бегущих k Плющу за длинным якобы рублем может поубавить.
И ввести правило, что тренировки за счет государства только на гос обьектах. Пора уже защитить спортсменов, пока он всех без штанов не оставил и не продал всех сборников за границу, пытаясь усидеть на двух стульях.
+16
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+15
С какими родителями? Рудковская же знает, что у Арины отец умер.
+12
0
+12
На этом, все адекватные родители должны понять, что их ждёт на самом в ООО"РОГА И КОПЫТА" главного Архангела.
Как же интересно,чем закончатся их отношения с мамой Костылевой
+13
-2
+11
Когда родители подписывают с Яной договор, пусть внимательно читают пункты о расторжении не по решению Яны. Давно понятно, что бесплатный сыр только в мышеловке.
+11
-1
+10
Очень часто наши болельщики при переходах употребляют расхожую фразу, в спорте нет крепостного права и каждый фигурист имеет право перехода, а особенно дети. Оказывается есть крепостное право в "академии" Плющенко и установил это право сам Плющенко, придумав некие контракты, которые не имеют юридического смысла, которые просто противозаконны с точки зрения нашего законодательства и требовать вернуть некие большие суммы с ученика, да еще несовершеннолетнего за его занятия спортом не законно, а сточки зрения общественной морали , кощунственно. В данном случае вся эта "академия" выглядит аморально, вместе с этим с его хозяивами.
+12
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+9
Ответ Anneta28
Комментарий скрыт
Яна Рудковская угомонись -все знают здесь все твои ники и ники Леночки Родиной,которая видимо тоже боится контракт не исполнить.
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Яна конечно там мозг в плане финансовой составляющей, но как же жаль что случайные люди, совершенно далёкие от фк и заточенные только на пиар и прибыль попадают в этот прекрасный вид спорта. Бедняга, наверное не один день подсчитывала всё до мелочей, чтобы наказать рублём за непослушание....Бред какой-то. И что-то думается, что с таким подходом там еще долго не сложится ничего грандиозного, плотно относящегося к спорту. А вот то, что это просочилось на публику, очень хорошо - может кого-то убережет от дальнейших проблем.
+9
-1
+8
"Ой, ну не мелочись, Наденька!"®
Судиться из-за каких-то 1.9 миллиона?
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Всегда интересовало, что в головах у людей, которые отдают детей и вообще имеют какие-либо дела с семейством Рудковских. Ни грамма сочувствия к ним нет, извините.
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Ответ Anneta28
Комментарий удален модератором
Если бы Рудковская с супругом позиционировали себя как акулы капитализма, то претензий к ним было бы гораздо меньше. Но они постоянно кричат о своей благотворительности, о детях, которые занимаются у них бесплатно.
Поэтому прилетает им не за контракты и иски в суд, а за лицемерие.
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с какими родителями? с мамой? у Арины же папа умер. Совесть бы Яна поимела. Арина отрабатывала у них в шоу. Так что все эти сказки про бесплатные тренировки так и останутся сказками.
+7
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+4
Как говорится, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Родители, скорее всего, не вчитываются в то, что подписывают, а может, и просто не разбираются, вот и итог...
Но даже если Академия и права в своих требованиях, вся эта ситуация плохо скажется на ее репутации.
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+4
Ответ Ебздрогыч
Даже если они выиграют этот спор, то репутационно проиграют гораздо больше. Теперь родители сто раз подумают - а стоит ли идти в рабство к барыне Рудковской, ведь на оброк может денег и не хватить!
А до сих пор было не понятно? Расценки АП широко известны, ликбез о необходимости подписания контрактов тоже проводился неоднократно.
Понятно, что дети могут быть не в курсе и искренне всем будут рассказывать, как они все получили у ЕвгенВикторыча забесплатно. Что там мама подписала (не читая?) в офисе у ЯныАлександровны- да ерунду какую-то!
+6
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+3
Ответ Ксюша Каблукова
У них частная школа.
А зачем они гранты выбивают на свои шоу? Пусть с родительских свои шоу и оплачивают.
+3
0
+3
После этого случай родители наконец-то будут думать что за бумаги они подписывают. Ничего плохого в этом не вижу.
+4
-2
+2
Ответ Ебздрогыч
Даже если они выиграют этот спор, то репутационно проиграют гораздо больше. Теперь родители сто раз подумают - а стоит ли идти в рабство к барыне Рудковской, ведь на оброк может денег и не хватить!
Вспоминая наши вечные 2 беды, боюсь желающие попасть в АП все равно не переведутся.
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Ответ Железная Леди
У Яны хорошие юристы, не думаю, что они не знают всей обстановки.
Репутация - это совсем другое.
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Ответ Ксюша Каблукова
Так как это гораздо большая помощь стране в развитии спорта, чем учить Больших девочек...А не заниматься тренерством))
Ценность шоу, в которых не участвуют лучшие из лучших на данный момент, сомнительная. Пыль в глаза пустить разве что яркими костюмами и Гном Гномыча работой обеспечить, парень же на квартиру в Париже должен заработать. В сложное для страны время надо бы не попрошайничать у государства, а тратить свои.
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Ответ Леди Брэкнелл
Скажите ))
Сказала бы, если бы имела право голоса ((
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Ответ Arraches
А как выпутались Трусова и Косторная ? И зачем их опять туда потянуло ? Ведь участие в шок тоже наверняка на контрактной основе .
Заработали и расплатились. И теперь в кабале навечно.
+2
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Ответ Железная Леди
Видно очень некрасиво перешла. Вроде первый случай. Заплатила же Этеои за переход своей дочери. значит это нормально.
Она заплатила, чтобы ее взяли))
+2
-1
+1
Ответ Леди Брэкнелл
А как бы обосновали?
Обыкновенно.
Нас же несколько лет убеждали, что ЕМ оплачивали только перелеты на соревнования и костюмы-программы, когда была у Орсера. За тренировки и остальное в частной школе она платила сама. И Девисы также.
А тут счет как раз за тренерские услуги в частной школе. Услуги агента им могли и навязать не ясно под каким предлогом.
+2
-1
+1
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