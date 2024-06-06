Яна Рудковская: «Мы действительно будем судиться с родителями Парсеговой, у нас спор по договору»

Яна Рудковская рассказала о суде с родителями фигуристки Арины Парсеговой.

Ранее стало известно, что академия подала в Никулинский районный суд города Москвы иск о взыскании с ушедшего спортсмена задолженности на сумму 1,9 миллиона рублей. Ответчиком является Парсегова Н. С.

В мае прошлого года от Плющенко к Этери Тутберидзе перешла фигуристка , которой сейчас 12 лет.

«У нас спор по договору, мы действительно будем судиться с родителями Парсеговой», – сказала .

«Мы подали в суд на взыскание денежных средств, которые не были нам возвращены. Условия договора не были выполнены, поэтому мы решили подать документы на рассмотрение в суд. Ответчиком является мама Арины Парсеговой», – цитирует продюсера ТАСС.