Яна Рудковская: «Мы действительно будем судиться с родителями Парсеговой, у нас спор по договору»
Яна Рудковская рассказала о суде с родителями фигуристки Арины Парсеговой.
Ранее стало известно, что академия Евгения Плющенко подала в Никулинский районный суд города Москвы иск о взыскании с ушедшего спортсмена задолженности на сумму 1,9 миллиона рублей. Ответчиком является Парсегова Н. С.
В мае прошлого года от Плющенко к Этери Тутберидзе перешла фигуристка Арина Парсегова, которой сейчас 12 лет.
«У нас спор по договору, мы действительно будем судиться с родителями Парсеговой», – сказала Рудковская.
«Мы подали в суд на взыскание денежных средств, которые не были нам возвращены. Условия договора не были выполнены, поэтому мы решили подать документы на рассмотрение в суд. Ответчиком является мама Арины Парсеговой», – цитирует продюсера ТАСС.
Плющенко о Путине "Я хочу всем пожелать, чтобы мы сплотились вокруг нашего лидера, поддержали и шли нога в ногу, плечо к плечу".
Пацан сказал, пацан сделал, сплотился теснее некуда))
Если выяснится в суде что отец Арины погиб на СВО - репутационные потери будет сложно восполнить.
В семье горе, умер отец, финансовые проблемы, но надо обобрать до нитки напоследок
И ввести правило, что тренировки за счет государства только на гос обьектах. Пора уже защитить спортсменов, пока он всех без штанов не оставил и не продал всех сборников за границу, пытаясь усидеть на двух стульях.
Как же интересно,чем закончатся их отношения с мамой Костылевой
Судиться из-за каких-то 1.9 миллиона?
Поэтому прилетает им не за контракты и иски в суд, а за лицемерие.
Но даже если Академия и права в своих требованиях, вся эта ситуация плохо скажется на ее репутации.
Понятно, что дети могут быть не в курсе и искренне всем будут рассказывать, как они все получили у ЕвгенВикторыча забесплатно. Что там мама подписала (не читая?) в офисе у ЯныАлександровны- да ерунду какую-то!
Нас же несколько лет убеждали, что ЕМ оплачивали только перелеты на соревнования и костюмы-программы, когда была у Орсера. За тренировки и остальное в частной школе она платила сама. И Девисы также.
А тут счет как раз за тренерские услуги в частной школе. Услуги агента им могли и навязать не ясно под каким предлогом.