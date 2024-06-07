Роднина об иске Плющенко к матери Парсеговой: «У Евгения частный лед, он все оплачивает сам. Поэтому определенные финансовые претензии у него есть»
Роднина заявила, что Плющенко вправе предъявлять финансовые претензии к родителям ученика, нарушившего условия договора.
Ранее стало известно, что академия Евгения Плющенко подала в Никулинский районный суд города Москвы иск о взыскании с ушедшего спортсмена задолженности на сумму 1,9 миллиона рублей. Ответчиком является Парсегова Н. С.
В мае прошлого года от Плющенко к Этери Тутберидзе перешла фигуристка Арина Парсегова, которой сейчас 12 лет.
«Академия у Плющенко ведь не бесплатная, какие-то деньги на подготовку ученика ведь были затрачены.
У Евгения частный лед, он все оплачивает сам и весь штат сотрудников содержит из своего кармана. Даже какие-то премии выплачивает ребятам, поэтому определенные финансовые претензии у него есть. Наверное, родители ученика, с которыми был заключен договор, об этом знали.
Вопрос договора не относится к спорту, это относится к бизнесу Плющенко и тех, кто его бизнесом пользуется. Это сугубо коммерческие взаимоотношения», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.
Яна Рудковская: «Мы действительно будем судиться с родителями Парсеговой, у нас спор по договору»
Уход от Плющенко: призовых мест не достиг, бонусом суд и возможно ты попал на два ляма. Такой вот бесплатный сыр.
Безумные цифры за лёд должны других яжематерей насторожить - они уже все должны носатому жулику
И почему Роднина сюда полезла? Назло Тарасовой поддерживает плющенку?