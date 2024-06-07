Роднина об иске Плющенко к матери Парсеговой: «У Евгения частный лед, он все оплачивает сам. Поэтому определенные финансовые претензии у него есть»

Роднина заявила, что Плющенко вправе предъявлять финансовые претензии к родителям ученика, нарушившего условия договора.

Ранее стало известно, что академия подала в Никулинский районный суд города Москвы иск о взыскании с ушедшего спортсмена задолженности на сумму 1,9 миллиона рублей. Ответчиком является Парсегова Н. С.

В мае прошлого года от Плющенко к Этери Тутберидзе перешла фигуристка , которой сейчас 12 лет.

« у Плющенко ведь не бесплатная, какие-то деньги на подготовку ученика ведь были затрачены.

У Евгения частный лед, он все оплачивает сам и весь штат сотрудников содержит из своего кармана. Даже какие-то премии выплачивает ребятам, поэтому определенные финансовые претензии у него есть. Наверное, родители ученика, с которыми был заключен договор, об этом знали.

Вопрос договора не относится к спорту, это относится к бизнесу Плющенко и тех, кто его бизнесом пользуется. Это сугубо коммерческие взаимоотношения», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка .

Яна Рудковская: «Мы действительно будем судиться с родителями Парсеговой, у нас спор по договору»