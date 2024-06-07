Роднина об иске Плющенко к матери Парсеговой: «У Евгения частный лед, он все оплачивает сам. Поэтому определенные финансовые претензии у него есть»

Теги Евгений Плющенко сборная России Ирина Роднина женское катание Академия Плющенко деньги Арина Парсегова Фигурное катание

Роднина заявила, что Плющенко вправе предъявлять финансовые претензии к родителям ученика, нарушившего условия договора.

Ранее стало известно, что академия Евгения Плющенко подала в Никулинский районный суд города Москвы иск о взыскании с ушедшего спортсмена задолженности на сумму 1,9 миллиона рублей. Ответчиком является Парсегова Н. С.

В мае прошлого года от Плющенко к Этери Тутберидзе перешла фигуристка Арина Парсегова, которой сейчас 12 лет. 

«Академия у Плющенко ведь не бесплатная, какие-то деньги на подготовку ученика ведь были затрачены.

У Евгения частный лед, он все оплачивает сам и весь штат сотрудников содержит из своего кармана. Даже какие-то премии выплачивает ребятам, поэтому определенные финансовые претензии у него есть. Наверное, родители ученика, с которыми был заключен договор, об этом знали.

Вопрос договора не относится к спорту, это относится к бизнесу Плющенко и тех, кто его бизнесом пользуется. Это сугубо коммерческие взаимоотношения», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина

Яна Рудковская: «Мы действительно будем судиться с родителями Парсеговой, у нас спор по договору»

22 комментария
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Уход от Тутберидзе - собрал комплект медалей, никаких финансовых претензий, но бонусом она высказывает своё мнение - многим это не нравится.

Уход от Плющенко: призовых мест не достиг, бонусом суд и возможно ты попал на два ляма. Такой вот бесплатный сыр.
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Хотите чего-то достичь в фигурном катании идите в ТШ их много в Москве и в Питере, но не идите к начинающему благо сулящему. Там чисто бизнес с его кабальными договорами европейского образца. Случай с Парсеговой может послужит уроком для тех, кто покупается на все заманухи Рудковских.
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Если ты пьёшь с ворами - опасайся за свой кошелёк (с) НП
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С вами передача "Большая стирка" и сегодня у нас в гостях Ирина Роднина. Поговорим на тему: "Нет такого закона, чтоб саму ЯнуРудковскую кидать"
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Ответ Anneta28
Комментарий скрыт
Потому что она не ноунейм со спортса. А вот зачем родители приводят детей в АП вопрос интересный - рисков явно больше, чем плюшек. Но после Парсеговой, вероятно, желающих будет меньше.
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Ну ещё бы.. для Плющенко у бомонда всегда оправдания найдутся.. зато когда Этери кого-то из своих учеников всего лишь покритикует, такой ор поднимается вселенский..
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Интересно, будут ли когда-либо опубликованы эти договоры? Что ж там за пункты-то, думаю, это было бы очень занимательное чтение. Насколько распространяется алчность этих людей, и как они себя пытаются "обезопасить".
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Все оплачивает сам. Но есть нюанс. На деньги государства, в том числе из грантов. Он их получает и из них сам оплачивает.
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Что там Плющенко сам оплачивает?

Безумные цифры за лёд должны других яжематерей насторожить - они уже все должны носатому жулику

И почему Роднина сюда полезла? Назло Тарасовой поддерживает плющенку?
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Плющенко и Рудковская при необходимости и против своих родителей соорудили бы финансовые претензии.
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Ответ Anneta28
Это конечно аргумент)))) Ещё бы допингом своих спортсменов не подставляла и цены бы ей не было в базарный день
Допинг - это в академию Плющенко адресуйте свои претензии. Там два случая как-то замяли.
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"Даже какие-то премии выплачивает ребятам" - премии тоже возвращать надо?
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Ответ Anneta28
Это конечно аргумент)))) Ещё бы допингом своих спортсменов не подставляла и цены бы ей не было в базарный день
От злости не лопните
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Вспомнился Корней Чуковский: маленькие дети, ни за что за свете не ходите в Африку гулять... А иск в суде к матери бывшей ученицы (случай беспрецедентный у нас, кстати) , очень надеюсь, послужит антирекламой данному Бармалею.
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Ответ Wiley Fox
Что там Плющенко сам оплачивает? Безумные цифры за лёд должны других яжематерей насторожить - они уже все должны носатому жулику И почему Роднина сюда полезла? Назло Тарасовой поддерживает плющенку?
Где она его поддержала? Конечно, всегда ужасно, когда человек попадает в такую ситуацию. Но очевидно, что пришли добровольно, согласились с условиями тоже. Арина милая симпатичная девчушка, но за ее спиной взрослые люди, которые распоряжаются ее судьбой. Должны нести какую-то ответственность за свои решения .
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Ответ V__k
От злости не лопните
Не волнуйтесь, не лопну.
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Ответ N-fox
Интересно, будут ли когда-либо опубликованы эти договоры? Что ж там за пункты-то, думаю, это было бы очень занимательное чтение. Насколько распространяется алчность этих людей, и как они себя пытаются "обезопасить".
Там наверное сноска 5-ым шрифтом, чтоб людей сразу не пугать 😁
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Ответ Мэй Касахара
Там наверное сноска 5-ым шрифтом, чтоб людей сразу не пугать 😁
Наверное, на первых страницах все про котеджи и много льда, и хорошее отношение к детям. Крупным шрифтом.
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