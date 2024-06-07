Лайшев о том, что российские фигуристы выпали из рейтинга ISU: «Люди с Запада – пакостные, тупые, гнилые и дешевые. Но все равно у них ничего не получится»
Ренат Лайшев высказался об отсутствии россиян в рейтинге фигуристов ISU.
– Чемпионка России Аделия Петросян отказалась переходить в сборную Армении, хотя у нее есть армянские корни. Как оцениваете этот поступок и почему не все наши фигуристы поступают таким образом?
– Это нормальное явление, и не надо делать из этого ажиотажа. В силу всех этих санкций многие спортсмены переходили в сборные других стран. Не только в страны бывшего СССР, но и могли уехать в другую страну с изменением семейного положения и так далее.
Это нормальное явление для современного мира. Но, как мы видим, оголтелость Запада имеется и она вносит свои коррективы.
– Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал рейтинг фигуристов, и россиян в нем вообще нет. О чем вообще это говорит?
– Говорит о том, что люди с Запада – пакостные, тупые, гнилые и дешевые. Но все равно в итоге у них ничего не получится. Я хочу сказать, что меньше нужно говорить про Запад, уже истекло их время.
Надо больше говорить о нас, наших выдающихся ребятах, тренерах, наших победах в спорте, традициях. Надо скинуть с себя систему западного спорта, как старые рваные перчатки, и идти своей дорогой. У нас все будет хорошо, – сказал президент «Самбо-70».
Наши вылетели из всех рейтингов мировой фигурки. Что это значит?
Лайшев - это позор России и самбо70