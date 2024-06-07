Лайшев о том, что российские фигуристы выпали из рейтинга ISU: «Люди с Запада – пакостные, тупые, гнилые и дешевые. Но все равно у них ничего не получится»

Теги сборная России ISU Ренат Лайшев Самбо-70 Аделия Петросян Фигурное катание

Ренат Лайшев высказался об отсутствии россиян в рейтинге фигуристов ISU.

– Чемпионка России Аделия Петросян отказалась переходить в сборную Армении, хотя у нее есть армянские корни. Как оцениваете этот поступок и почему не все наши фигуристы поступают таким образом?

– Это нормальное явление, и не надо делать из этого ажиотажа. В силу всех этих санкций многие спортсмены переходили в сборные других стран. Не только в страны бывшего СССР, но и могли уехать в другую страну с изменением семейного положения и так далее.

Это нормальное явление для современного мира. Но, как мы видим, оголтелость Запада имеется и она вносит свои коррективы.

– Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал рейтинг фигуристов, и россиян в нем вообще нет. О чем вообще это говорит?

– Говорит о том, что люди с Запада – пакостные, тупые, гнилые и дешевые. Но все равно в итоге у них ничего не получится. Я хочу сказать, что меньше нужно говорить про Запад, уже истекло их время.

Надо больше говорить о нас, наших выдающихся ребятах, тренерах, наших победах в спорте, традициях. Надо скинуть с себя систему западного спорта, как старые рваные перчатки, и идти своей дорогой. У нас все будет хорошо, – сказал президент «Самбо-70».

Наши вылетели из всех рейтингов мировой фигурки. Что это значит?

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12 комментариев
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Через сколько лет не получится, можно узнать? Так, чтобы просто понимать
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Что у них не получится, Лайшев? По моему, уже получилось.
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Он в своей реальности разговаривает сам с собой, а журналисты тащат это сюда.
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Болван
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люди с Запада – пакостные, тупые, гнилые и дешевые. Но мы очень хотим с ними дружить.
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Не понимаю, зачем спрашивать у Лайшева, если можно спросить у самой Аделии, почему отказалась и прочее. Что за манера у журналистов ходить мимо самих спортсменов и спрашивать у посторонних лиц?
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Лайшев - идиЁт №1 из всех публикуемых на этом сайте.
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Ну пока вполне себе получается... Будет получаться и дальше если наши чиновники будут сопли жевать...
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Никуда это влияние не денется, во всяком случае еще долгое время. Можно оскорблять, проклинать и посылать их и дальше, только это всё на словах...На деле же, все, за редким исключением из посылающих проклятия, ждут этого возвращения, как выстрела из стартового пистолета...И, услышав этот звук, теряя тапки, всей толпой ринутся налаживать контакты и принимать участие где только можно. Потом попытаются продвигать то, что называют "альтернативой"на широком международном уровне...Естественно, это никому нафиг не надо будет и постепенно сойдет на нет. И опять будут и ОИ, и ЧМ и пр в том виде, что создавались десятилетиями и имеют высочайший статус. Пока же имеем то, что имеем от безысходности и для того, чтобы продемонстрировать движуху этому же западу. Поживём - увидим конечно, но почему-то всё видится именно так)
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А чего же дешёвых купить не смогли?

Лайшев - это позор России и самбо70
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А что у «них» не получится?! Иди и правда своей дорОгой…
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