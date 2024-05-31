Лайшев о переходах фигуристов в другие страны: «Это право отдельно взятого человека, если их там ждут. У кого-то родственники там, кто-то давно там работал»

Ренат Лайшев высказался о переходах российских фигуристов в другие страны.

«Это, скорее, реализация собственных амбиций – и тренера, и спортсмена. У некоторых спортсменов один раз в жизни выпадает шанс.

Я больше склоняюсь к тому, чтобы действовали альтернативные Олимпийским играм соревнования, чтобы была возможность для реализации нашего талантливого молодого поколения спортсменов – не только в фигурном катании, но и в других видах спорта тоже.

А переходы и раньше были. Это же право отдельно взятого человека, если их там ждут. Не только по спорту. Люди делятся на два лагеря, считая смену гражданства либо предательством, либо вынужденной мерой? Я даже не буду считать это двумя лагерями.

Есть отдельно взятые люди с особенностями биографии – у кого-то родственники там, кто-то давно там работал. Глобально по стране это – единицы. Все здесь на боевом посту, понимают, какая обстановка сложилась на Родине», – сказал президент «Самбо-70».

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