Валиева – единственная россиянка, указывающая ISU время доступности для проверки на допинг

Фигуристка Камила Валиева – единственная россиянка, указывающая Международному союзу конькобежцев (ISU) время доступности для проверки на допинг.

Об этом свидетельствуют материалы ISU, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Валиева включена в регистрируемый пул (RTP). Спортсмены из этого пула в своем профиле в антидопинговой системе ADAMS обязаны указывать не только контактные данные, места постоянного проживания и текущего местонахождения, но и одночасовой интервал абсолютной доступности для тестирования на каждый день.

Еще восемь россиян (Аделия Петросян, Софья Акатьева, Петр Гуменник, Евгений Семененко, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов) включены в расширенный пул тестирования (TP). Они, как и Валиева, должны указывать в ADAMS контактные данные, места постоянного и текущего проживания, календарь соревнований и расписание тренировок, но освобождены от обязанности каждый день в определенный часовой промежуток времени находиться в известном допинг-офицерам месте.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о четырехлетней дисквалификации Валиевой за допинг. Срок наказания отсчитывается от 25 декабря 2021 года.

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