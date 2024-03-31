Валиева – единственная россиянка, указывающая ISU время доступности для проверки на допинг

Теги сборная России допинг ISU пары мужское катание женское катание Петр Гуменник Анастасия Мишина Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Евгений Семененко ТАСС Камила Валиева Софья Акатьева Аделия Петросян Фигурное катание

Фигуристка Камила Валиева – единственная россиянка, указывающая Международному союзу конькобежцев (ISU) время доступности для проверки на допинг.

Об этом свидетельствуют материалы ISU, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Валиева включена в регистрируемый пул (RTP). Спортсмены из этого пула в своем профиле в антидопинговой системе ADAMS обязаны указывать не только контактные данные, места постоянного проживания и текущего местонахождения, но и одночасовой интервал абсолютной доступности для тестирования на каждый день.

Еще восемь россиян (Аделия Петросян, Софья Акатьева, Петр Гуменник, Евгений Семененко, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов) включены в расширенный пул тестирования (TP). Они, как и Валиева, должны указывать в ADAMS контактные данные, места постоянного и текущего проживания, календарь соревнований и расписание тренировок, но освобождены от обязанности каждый день в определенный часовой промежуток времени находиться в известном допинг-офицерам месте.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о четырехлетней дисквалификации Валиевой за допинг. Срок наказания отсчитывается от 25 декабря 2021 года.

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23 комментария
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С учётом срока дисквалификации - абсолютно ненужная и избыточная жёсткость и сверхконтроль. Зачем держать в регистрируемом пуле и постоянно мониторить человека, который ещё полтора года не выйдет на соревнования?
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Ответ ретроградный меркурий
С учётом срока дисквалификации - абсолютно ненужная и избыточная жёсткость и сверхконтроль. Зачем держать в регистрируемом пуле и постоянно мониторить человека, который ещё полтора года не выйдет на соревнования?
Потому что дисквалифицированные спортсмены по правилам продолжают находиться в пуле допинг-тестирования.
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Одночасовый интервал абсолютной доступности для тестирования на каждый день - жесть.
Это более чем тотальный контроль.
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Ответ Potapson
Они там похоже совсем крышей поехали со своими правилами. Надо тогда уже электронные браслеты надевать.
Заслужила, когда у нее и ее штаба крыша поехала отправляться на международные соревнования с коктейлем
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Ответ encaro_one
И? Разве это новость, что пойманных на допинге включают в пулы внесоревновательного тестирования, так как у них нет "соревнований"
не понимаете вы - 8 остальных могут тестировать вне соревнований и называется это расширенным пулом.
А ежедневная часовая доступность обязательна только для Валиевой, и она уже находилась в этом пуле еще до вердикта КАС.
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Ответ kovfun-barrios
Никто искать её не будет, просто запишут пропуск допинг-теста.
А почему пропуск? Она же внесет в систему данные о местоположении)
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Ответ Александр Иванов
Интересно, как это реализуется на практике. Вот захочет Камила поехать туристом в Антарктиду - и как они её будут там искать? Ну ладно Антарктида - а если туристом на МКС?))
Если Валиева будет не доступна для контроля, это будут её личные проблемы.
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Ответ natali5228
Так там и на ОИ внаглую с допинговой пробой не лезли, не?
Перечисленные 8 наших фигуристов, включённых в расширенный пул тестирования, на ОИ внаглую с допинговой пробой лезли, да?
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Они там похоже совсем крышей поехали со своими правилами. Надо тогда уже электронные браслеты надевать.
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я не понял ситуацию почему только она одна такая. Получается это не она такая привилегированная, а все остальные
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Поздно пить боржоми..
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Ответ Белые Росы
Заслужила, когда у нее и ее штаба крыша поехала отправляться на международные соревнования с коктейлем
На какие соревнования она отправилась с коктейлем?
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