Бестемьянова о решении ISU: «Я бы на месте спортивных руководителей думала об альтернативных соревнованиях точно в сроки чемпионатов Европы и мира»

Теги сборная России ISU Наталья Бестемьянова ТАСС Фигурное катание

Наталья Бестемьянова призвала организовать в России альтернативные международные турниры.

Сегодня Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от турниров под своей эгидой.

«Ну что ж, нас опять ждет междусобойчик на международных соревнованиях, который уже никому не интересен.

Я бы на месте крупных спортивных руководителей думала об альтернативных соревнованиях точно в сроки чемпионата Европы, чемпионата четырех континентов, чемпионата мира и посмотрела, куда пойдут рекламодатели.

Думаю, найдутся страны, которые проведут с нами международные соревнования. Вспомните чемпионат мира, это было смешно, это не старт. Есть же федерации и организации, которые проводят чемпионаты.

Во все времена спортсмены были вне политики, зачем сейчас это устраивать?

Когда они {ISU) вчера объявили о финансовых потерях, у меня было внутреннее ощущение, что они это специально делают, чтобы их по голове погладили. Иначе они бы так не акцентировали на этом внимание», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду. 

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15 комментариев

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Katerina Sunny
Уже второй сезон, смеясь, ищут страны, которые готовы поучаствовать с Россией в крупных соревнованиях вместо смешных ЧЕ и ЧМ. А пока на внутренних соревнованиях даже белорусы вне конкурса.
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Olga.t
Наступила стадия принятия принятия неизбежного...
"Междусобойчик, который никому не интересен".
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Viks
С сирийцами?
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Olga.t
Ответ Irina Kistler
да хоть с монголами и арабами, постепенно китайцы подключаться, а там и другие. Русские не динозавры, пусть не надеются.
С чего бы все мечтают о поддержке со стороны Китая?
Не тот случай, они просто подождут развязки событий и извлекут из этого свою выгоду.
Ни с кем дружить они не собираются.
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Marya Y
Ответ elenaa
в кои то веки я с ней согласна, надо больше соревнований, официально приглашать белоруссов к примеру, эту же грузию, китай и если подумать страны еще найдуться, да возможно они нам не такие уж и соперники .. .но все же....это будет более интересно
Грузинские спортсмены на большие мировые старты допущены - им зачем на своих бан навлекать?
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sabina_katarina
Как хорошо, что, когда я за неё болела, она молчала. Какие всё же спортсмены в большинстве своём неумные люди.
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Kareglazaya
Никогда не понимала это желание провести свой турнир одновременно с другим. Для чего это показуха? Доказать, что у нас лучше? Вряд ли это получится, т.к. полупустые трибуны были и у нас, и за рубежом.
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Yumi
Бортики на ЧМ остались без Кагоцела! Все пропало, теперь никто на него не приедет... а нет, постойте, никто не приедет на ваши псевдотурниры. Как спонсоры (ну кроме Кагрцела), так и спортсмены.
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nadenki
Ну вот, а говорили, что ТЩК самые невезучие
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Viks
Китлер, боящаяся ответов, Ага, откажутся от ЧЕ и ЧМ и подключатся к чемпионату России.
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Marya Y
==соревнованиях точно в сроки чемпионата Европы, чемпионата четырех континентов, чемпионата мира и посмотрела, куда пойдут рекламодатели== Наталья Филимоновна не в курсе, чья реклама на бортиках катков во время ГС висит? Не проспалась, похоже.
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N-fox
Ответ Kareglazaya
Никогда не понимала это желание провести свой турнир одновременно с другим. Для чего это показуха? Доказать, что у нас лучше? Вряд ли это получится, т.к. полупустые трибуны были и у нас, и за рубежом.
В крупных городах все было заполнено. ЧР и финал кубка прошли на ура.
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