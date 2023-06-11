Бестемьянова о решении ISU: «Я бы на месте спортивных руководителей думала об альтернативных соревнованиях точно в сроки чемпионатов Европы и мира»

Наталья Бестемьянова призвала организовать в России альтернативные международные турниры.

Сегодня Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от турниров под своей эгидой.

«Ну что ж, нас опять ждет междусобойчик на международных соревнованиях, который уже никому не интересен.

Я бы на месте крупных спортивных руководителей думала об альтернативных соревнованиях точно в сроки чемпионата Европы, чемпионата четырех континентов, чемпионата мира и посмотрела, куда пойдут рекламодатели.

Думаю, найдутся страны, которые проведут с нами международные соревнования. Вспомните чемпионат мира, это было смешно, это не старт. Есть же федерации и организации, которые проводят чемпионаты.

Во все времена спортсмены были вне политики, зачем сейчас это устраивать?

Когда они {ISU) вчера объявили о финансовых потерях, у меня было внутреннее ощущение, что они это специально делают, чтобы их по голове погладили. Иначе они бы так не акцентировали на этом внимание», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.