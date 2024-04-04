Бестемьянова о том, что в России снизилось число занимающихся фигурным катанием: «Наверное, финансово трудно. Это дорогой вид спорта»

Бестемьянова считает, что массовость фигурного катания снизилась из-за дороговизны.

В 2023 году фигурным катанием в РФ стали заниматься на 375 тысяч человек меньше, чем в 2022-м. Об этом говорится в отчете Министерства спорта России за 2023 год.

Теперь фигурным катанием в стране официально занимается всего 247 тысяч человек.

«Наверное, финансово трудно, фигурное катание – довольно дорогой вид спорта. Надо понимать, о каком возрасте идет речь.

Одно дело, если подростки, которые заканчивают школу, прекращают кататься, потому что хотят заниматься чем-то другим по жизни, другое – если дети не могут кататься, потому что родители не могут оплачивать», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Спортом в России занимаются 76 млн человек (2 млн – у компа), из фигурки ушли сотни тысяч – арифметика от Минспорта