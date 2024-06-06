Открытие школы фигурного катания имени Алины Загитовой запланировано на 2025 год

Теги сборная России женское катание Владимир Леонов Алина Загитова ТАСС Фигурное катание

Школу фигурного катания имени Алины Загитовой планируют открыть в 2025 году.

Об этом сообщил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

Школа будет расположена в Казани.

«Все в работе, формируем проект, летом будет уже финальная часть. Мы согласовали техническое задание, думаю, что в этом году начнем строить, а в следующем году запустим», – сказал Леонов. 

Чем займется Загитова в школе имени Загитовой? Хочет руководить и тренировать, но ей нельзя

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4 комментария
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Загитова сама в курсе? А то про школу почти никогда не говорит, за нее другие отдуваются
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Ответ Gemma157
Загитова сама в курсе? А то про школу почти никогда не говорит, за нее другие отдуваются
Не другие, а бизнес-партнеры))
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Молодцы! Вот два года уже прошло и тех. задание и проект продолжают формировать! Работают с опережением графика ребята! Будем надеяться, стройка при нашей жизни, все-таки начнется!
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