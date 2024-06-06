Открытие школы фигурного катания имени Алины Загитовой запланировано на 2025 год

Школу фигурного катания имени Алины Загитовой планируют открыть в 2025 году.

Об этом сообщил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

Школа будет расположена в Казани.

«Все в работе, формируем проект, летом будет уже финальная часть. Мы согласовали техническое задание, думаю, что в этом году начнем строить, а в следующем году запустим», – сказал Леонов.

Чем займется Загитова в школе имени Загитовой? Хочет руководить и тренировать, но ей нельзя