Татьяна Тарасова: «Если Загитова хочет попробовать себя в роли тренера, то попробует. Не вижу причин, почему у Алины не должно получиться»

Татьяна Тарасова оценила желание Алины Загитовой попробовать себя в тренерстве.

В 2025 году в Казани планируется открытие школы фигурного катания Загитовой.

«Благодаря ей я смогу попробовать себя в тренерской деятельности», – заявила олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018.

«Если Алина хочет попробовать себя в роли тренера, то попробует. Не вижу причин, почему у Загитовой не должно получиться. Понятно, что не все спортсмены могут стать успешными тренерами. Для этого нужно много качеств.

Через много лет я бы хотела увидеть Алину тренером, почему бы и нет. Сейчас – рановато. Если у Загитовой есть желание начать тренерскую карьеру, то надо приступать сейчас. Потом должно пройти несколько лет, мы увидим кого и как она будет тренировать, какие будут результаты. А потом уже стоит говорить, что у нее получается.

Тренер – другая профессия. Кататься – это брать, а тренерская профессия – отдавать. Здесь даже дело не в том, чтобы перестроиться. Просто это другая сфера деятельности», – сказала Тарасова.