Татьяна Тарасова: «Если Загитова хочет попробовать себя в роли тренера, то попробует. Не вижу причин, почему у Алины не должно получиться»

Теги Татьяна Тарасова Алина Загитова Фигурное катание

Татьяна Тарасова оценила желание Алины Загитовой попробовать себя в тренерстве.

В 2025 году в Казани планируется открытие школы фигурного катания Загитовой.

«Благодаря ей я смогу попробовать себя в тренерской деятельности», – заявила олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018.

«Если Алина хочет попробовать себя в роли тренера, то попробует. Не вижу причин, почему у Загитовой не должно получиться. Понятно, что не все спортсмены могут стать успешными тренерами. Для этого нужно много качеств.

Через много лет я бы хотела увидеть Алину тренером, почему бы и нет. Сейчас – рановато. Если у Загитовой есть желание начать тренерскую карьеру, то надо приступать сейчас. Потом должно пройти несколько лет, мы увидим кого и как она будет тренировать, какие будут результаты. А потом уже стоит говорить, что у нее получается.

Тренер – другая профессия. Кататься – это брать, а тренерская профессия – отдавать. Здесь даже дело не в том, чтобы перестроиться. Просто это другая сфера деятельности», – сказала Тарасова.

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3 комментария
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Ну а что. Ведущей получилось стать. Журналистом и певицей тоже получилось. И тренером получится.
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Все завистники хотят отправить Алину на тренерскую работу. Но она как всегда обведёт их вокруг пальца. Будет по-прежнему главной звездой российского спорта и шоу-бизнеса, будет вести активную общественную деятельность и школой фигурного катания будет прекрасно руководить!
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