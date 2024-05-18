Татьяна Тарасова: «Загитова уже хорошо проявляет себя как журналист, хорошо берет интервью. Желаю, чтобы дальше ее карьера была не хуже, чем раньше»

Татьяна Тарасова оценила работу Алины Загитовой в качестве журналистки.

Сегодня олимпийской чемпионке по фигурному катанию Загитовой исполнилось 22 года.

«Алине уже 22 года? А была такой крошкой. А сейчас уже не крошка, большая девочка. Хорошая выросла девочка, мне нравится.

Я желаю Алине, чтобы дальше ее карьера была не хуже, чем раньше, чтобы добивалась успехов в своих проектах. Я очень люблю Алину, она интересная, задорная, всегда с удовольствием работает, на нее приятно смотреть.

Она уже хорошо проявляет себя как журналист, хорошо берет интервью у ребят. Они любят Алинку. Хорошая же девочка! Вот и пожелаем, чтобы ей было не хуже, чем до этого», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.