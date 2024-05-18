Татьяна Тарасова: «Загитова уже хорошо проявляет себя как журналист, хорошо берет интервью. Желаю, чтобы дальше ее карьера была не хуже, чем раньше»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Татьяна Тарасова оценила работу Алины Загитовой в качестве журналистки.

Сегодня олимпийской чемпионке по фигурному катанию Загитовой исполнилось 22 года.

«Алине уже 22 года? А была такой крошкой. А сейчас уже не крошка, большая девочка. Хорошая выросла девочка, мне нравится.

Я желаю Алине, чтобы дальше ее карьера была не хуже, чем раньше, чтобы добивалась успехов в своих проектах. Я очень люблю Алину, она интересная, задорная, всегда с удовольствием работает, на нее приятно смотреть.

Она уже хорошо проявляет себя как журналист, хорошо берет интервью у ребят. Они любят Алинку. Хорошая же девочка! Вот и пожелаем, чтобы ей было не хуже, чем до этого», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

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8 комментариев
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Она уже хорошо проявляет себя как журналист

Серьезно?? Хватит уже заливать ей в уши и откровенно льстить. Это только вредит
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Happy birthday, Alina❤🥇💐
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