Мама Костылевой: «В отличие от бездарей, Лена интересна не только в России, но и за океаном»
Мама Елены Костылевой заявила, что к ее дочери есть интерес за рубежом.
Ирина Костылева написала пост с критикой бывшего тренера фигуристки Игоря Лютикова, упомянув его дружбу с «царицей грузинской».
Лютиков ранее рассказывал, что называл «царицей грузинской» Этери Тутберидзе.
«Как же вас задевает правда. В этой ситуации жаль только талантливую Лену, которую так же загубят в академии Плющенко, как и всех остальных.
Пройдет и 10 лет, а вас все так же будет триггерить успех царицы», – написала одна из пользовательниц VK в комментариях к посту Костылевой.
«В отличие от бездарей, Лена интересна не только в России, но и за океаном!» – ответила Костылева.
«Вы зря думаете, что она не свалит за бугор раньше», – добавила мама 12-летней фигуристки.
Игорь Лютиков: «Мама Костылевой выговаривала, что мы настолько загубили Лену, что она разучилась кататься и прыгать. В ответ я сказал им искать другого тренера»
Езжайте за границу, езжайте! Хочется посмотреть, как она в Америке какой-нибудь будет выпрпшивать бесплатные коньки🤣🤣
Зачем вы через Москву все едите, где вам халяву раздают.
А потом еще условия ставят.
Я понимаю, что мама это мама и она хочет лучшего для своего ребенка, но вы сначала посмотрите ее рост в АП.
Мать там грозится уже к Арутюняну уйти
А Рудковская тем временем выставила иск на 1,9 млн Парсеговой https://t.me/nevskayafigurka/9346