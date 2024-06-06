Мама Костылевой: «В отличие от бездарей, Лена интересна не только в России, но и за океаном»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Академия Плющенко Елена Костылева Игорь Лютиков Ирина Костылева Фигурное катание

Мама Елены Костылевой заявила, что к ее дочери есть интерес за рубежом.

Ирина Костылева написала пост с критикой бывшего тренера фигуристки Игоря Лютикова, упомянув его дружбу с «царицей грузинской».

Лютиков ранее рассказывал, что называл «царицей грузинской» Этери Тутберидзе.

«Как же вас задевает правда. В этой ситуации жаль только талантливую Лену, которую так же загубят в академии Плющенко, как и всех остальных.

Пройдет и 10 лет, а вас все так же будет триггерить успех царицы», – написала одна из пользовательниц VK в комментариях к посту Костылевой.

«В отличие от бездарей, Лена интересна не только в России, но и за океаном!» – ответила Костылева.

«Вы зря думаете, что она не свалит за бугор раньше», – добавила мама 12-летней фигуристки.

Игорь Лютиков: «Мама Костылевой выговаривала, что мы настолько загубили Лену, что она разучилась кататься и прыгать. В ответ я сказал им искать другого тренера»

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29 комментариев
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Хоспаде, ну кто ты такая. При всем уважении к Лене - кто она такая? Мало ли таких подающих надежды у нас есть, было и будет? Сколько из них дошли до вершины? 0,0001%? Чем мельче шавка, тем громче о себе пытается тявкнуть
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Реал шизобабка
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Этой даме явно нужно пройти психиатрическое освидетельствование!
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Елей закончился, пошла привычная субстанция от мамы Иры.
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Упаси Боже всех детей от мам, что рассматривают их в качестве товара и только и думают, как бы продать подороже куда-нибудь "за бугор".
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Долго ждать не пришлось)))
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Похоже, "крупный минус"- это отсутствие возможности отправить несовершеннолетнего ребенка одного за океан? А маме ни Канада, ни Америка не дают визу?😕
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Я так понимаю, в ФК ничего интереснее в спортивном плане мамы Костылевой и ее the sratch в чатиках, по мнению редакции, не происходит?
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Ну и свалите уже скорее отсюда. Ненормальная.
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Ответ Ir_rish
Похоже, "крупный минус"- это отсутствие возможности отправить несовершеннолетнего ребенка одного за океан? А маме ни Канада, ни Америка не дают визу?😕
Кто ее там будет содержать, если она тут за бесплатные коньки в драку лезет?
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12 лет ребёнку, а столько шума. Маме успокоительного или чего покрепче пропить бы не мешало. Родителей можно понять, много сил, денег и времени вкладывают в детей спортсменов. Но с таким подходом можно и себе психоз заработать, и ребёнку психику сломать.
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опа,как же быстро мамыра начала набрасывать. Я думала, она подольше продержится, но нет)
Езжайте за границу, езжайте! Хочется посмотреть, как она в Америке какой-нибудь будет выпрпшивать бесплатные коньки🤣🤣
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Не говешка какая-нибудь!
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Ответ k4rmazin2007
Комментарий скрыт
А ты кто, никто. Так благодаря ТШТ ты увидел фигурное катание и прорезался здесь. Так сидел бы где нибудь на других сайтах.
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Ну так накопите денег и везите ее сразу туда, где нет ФК.
Зачем вы через Москву все едите, где вам халяву раздают.
А потом еще условия ставят.
Я понимаю, что мама это мама и она хочет лучшего для своего ребенка, но вы сначала посмотрите ее рост в АП.
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Сюжетный поворот: канадцы продвигают предложение об упрощении переходов, чтобы завладеть Костылевой.
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Ответ Ir_rish
Похоже, "крупный минус"- это отсутствие возможности отправить несовершеннолетнего ребенка одного за океан? А маме ни Канада, ни Америка не дают визу?😕
Соня Саратовская - крупный минус. У мамы Иры на мать Саровскую зуб ещё с ЦСКА. Как их Плющенко будет разводить - вопрос. Сарновмкие - друзья семьи. У них общий бизнес с семьёй Плющенко. Так что тут цугцванг
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Очень надеюсь, что Плющенко её куда-то пристроит, и да, лучше за океан, и чтобы маму обязательно туда пустили.
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Ого) это кто такая? Интересный персонаж, надо за ним последить))
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Дно пробивает спортс.ру, когда собирает в интернете провокации. Зачем посетители ведутся и эмоционально реагируют, как дети малые, чес.слово.
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Похоже, Ирина Костылева мечтает пристроить свою дочку выступать за сборную США или Канады.
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Пошла жара))
Мать там грозится уже к Арутюняну уйти
А Рудковская тем временем выставила иск на 1,9 млн Парсеговой https://t.me/nevskayafigurka/9346
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Ответ Виктория Лысикова
Упаси Боже всех детей от мам, что рассматривают их в качестве товара и только и думают, как бы продать подороже куда-нибудь "за бугор".
Ну, а ради чего ведут детей в фк, в этот травмоопасный спорт? Ради денег и славы. Ради этого они бросают всё и едут в Москву/Питер, отдают последнее, скитаются и терпят. Просто кому-то хватает ума молчать, а у кого-то язык впереди мозгов работает.
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Мама Костылевой: "Все остальные фигуристки - бездари, в отличие от моей дочери - "него..шки" Леночки!"
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Ответ Ir2019
Ну, а ради чего ведут детей в фк, в этот травмоопасный спорт? Ради денег и славы. Ради этого они бросают всё и едут в Москву/Питер, отдают последнее, скитаются и терпят. Просто кому-то хватает ума молчать, а у кого-то язык впереди мозгов работает.
Верно, кто-то молча работает на результат - а кто-то вереща мечется по всей стране в поисках лучшего "админресурса".
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