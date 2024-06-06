Мама Костылевой: «В отличие от бездарей, Лена интересна не только в России, но и за океаном»

Мама Елены Костылевой заявила, что к ее дочери есть интерес за рубежом.

написала пост с критикой бывшего тренера фигуристки , упомянув его дружбу с «царицей грузинской».

Лютиков ранее рассказывал, что называл «царицей грузинской» .

«Как же вас задевает правда. В этой ситуации жаль только талантливую Лену, которую так же загубят в академии , как и всех остальных.

Пройдет и 10 лет, а вас все так же будет триггерить успех царицы», – написала одна из пользовательниц VK в комментариях к посту Костылевой.

«В отличие от бездарей, интересна не только в России, но и за океаном!» – ответила Костылева.

«Вы зря думаете, что она не свалит за бугор раньше», – добавила мама 12-летней фигуристки.

Игорь Лютиков: «Мама Костылевой выговаривала, что мы настолько загубили Лену, что она разучилась кататься и прыгать. В ответ я сказал им искать другого тренера»