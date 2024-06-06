Мама Костылевой: «У Плющенко в школе только плюсы, но есть и «крупный минус». Надеюсь, он устранит с дороги Лены эти препоны»

Мама Елены Костылевой заявила, что в академии Плющенко есть «крупный минус».

12-летняя Костылева перешла к Евгению Плющенко в марте.

«У Евгения Викторовича в школе есть только плюсы. Лед, тренер, время, комфорт проживания, админресурс, материальная база.

Но есть и «крупный минус». Надеюсь, он устранит с дороги эти препоны», – написала .