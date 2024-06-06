Мама Костылевой: «У Плющенко в школе только плюсы, но есть и «крупный минус». Надеюсь, он устранит с дороги Лены эти препоны»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Академия Плющенко Елена Костылева Ирина Костылева Фигурное катание

Мама Елены Костылевой заявила, что в академии Плющенко есть «крупный минус».

12-летняя Костылева перешла к Евгению Плющенко в марте.

«У Евгения Викторовича в школе есть только плюсы. Лед, тренер, время, комфорт проживания, админресурс, материальная база.

Но есть и «крупный минус». Надеюсь, он устранит с дороги Лены эти препоны», – написала Ирина Костылева.

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104 комментария
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Дай угадаю: крупный минус- это наличие конкуренток, которых нужно убрать, чтоб не мешали доче?
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Мы не знаем, что это такое. Если б мы знали, что это такое, но мы не знаем 😂
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Лена еще не успела сезон в академии начать а мамо уже понесло....
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Кого там мама Лены собралась руками Плющенко устранять?
+27
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Она там на Сарновских опять набрасывает. В бархатном чате прокомментировала фотографию Никиты Сарновского с Каролиной Коган:
"Вот откуда такое наглое поведение «хозяев жизни» у Семейства"
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+18
Ответ Ксюша Каблукова
Комментарий скрыт
объясните нам, непонятливым, почему коттеджи, круглосуточный лед и огурчики с грядки не помогают воспитывать чемпионов?
да что там чемпионов когда собственный сын в 11 лет тройные толком не прыгает?
А в ТШТ Базылюк и Стрельцова в 11 годков по 3 квада и триксель фигачат.
+20
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+18
Не прошло и года 😂 Женя, держись!
+22
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+17
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Еще не понесло, пока тонны мёда и елея в комментах, ахи-охи из серии "ну наконец-то Лена получила лучшее, что ее достойно". Лично мне именно в контексте переписки, где она это сказала, стало страшно за девочек-конкуренток, особенно за Марго.
надеюсь ее к Рите на пушечный выстрел не подпустят.
а вот в академии детки в опасности, любая более-менее талантливая девочка станет прямой мишенью для иры поскольку будет "мешать колченогая бездарность " ее кровиночке......
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Ответ Katerina Sunny
Кого там мама Лены собралась руками Плющенко устранять?
Я читала еще до отпусков, что у Лены с девочками конфликт, типа не принимают ее. Хотя девочки старше Лены, чего она к ним лезет непонятно.
+19
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Ответ Леди Брэкнелл
Если Лену не вышвырнут после такого, я сильно разочаруюсь в семействе Плющенко. Или если допустят уход Сарновских. Это она Софи посредственностью называет я так понимаю?
Да, теперь ее цель выкинуть Сарновских из АП, а дальше желательно всех остальных, что посредственности не мешали Леночке тренироваться. Раздутый пиар дочи маман уже надоел до ужаса. Базылюк делает по 4 ультра си в программе, Лукашова набирает технику 100 +, Мура и Петросян сохранили ультра си во взрослых и никто не позволяет себе считать других ничтожеством, кроме нее. Это уже отвратительно. За Лену точно болеть не хочется.
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Админресурс в АП это да, Костылева по глупости палит Рудковских)
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Ну что, началось?))) Не думаю, правда, что у этого будет продолжение. Или мама Ира быстро утихнет, или их быстркнько выставят за дверь, да еще и оплату потребуют.
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Ответ DLS7
Она там на Сарновских опять набрасывает. В бархатном чате прокомментировала фотографию Никиты Сарновского с Каролиной Коган: "Вот откуда такое наглое поведение «хозяев жизни» у Семейства"
Надеюсь Женя защитит Софи от этих ненормальных. Братья думаю сами ее пошлют.
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+9
Ответ Ir_rish
Но сейчас коллективным разумом- вычислим. ))
А оно надо, расшифровывать бредятину этой нахрапистой бабенки?…
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+9
Ответ DLS7
Она там на Сарновских опять набрасывает. В бархатном чате прокомментировала фотографию Никиты Сарновского с Каролиной Коган: "Вот откуда такое наглое поведение «хозяев жизни» у Семейства"
недолго мадам молча продержалась в новом коллективе.....
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+9
Самый " большой препон" Лены это её неугомонная маман...
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Опять препоны на пути Лены. Очень хочется, чтобы имелись ввиду не спортсменки.
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Началось!
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+9
А, ну все понятно. Видимо, их поставили в конец очереди на получение гражданства Азербайджана. Ну а что, все по справедливости. Там есть кого пристраивать и без них. Пусть пока годика два в России покататься, она даже ещё не юниорка.
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Этой больше не наливать, один поток сознания
+9
-2
+7
Ответ DLS7
Она там на Сарновских опять набрасывает. В бархатном чате прокомментировала фотографию Никиты Сарновского с Каролиной Коган: "Вот откуда такое наглое поведение «хозяев жизни» у Семейства"
вот казалось бы, ну что еще надо? Предоставили все условия, ребенок счастлив, тренер доволен, все идет хорошо. Эта мать жить не может без скандалов, ей жизненно необходимо найти врагов и обвинять их во всех грехах.
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"Крупный минус" - это все прочии спортсмены на льду академии?
Лютиков тут недавно рассказывал, что мамИра хочет, чтобы тренеры занимались только с ее девочкой.
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Ответ Тайга86
Это что она имеет в виду?
Семейство Сарновских) Мама в одном чате в телеграме по ним проходится.
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Ответ Ir_rish
Она же специально подчеркнула, что минус- один. Но крупный. 🙄 А не много, но мелких.
Не знаю. Тренер Михайлов не особо был рад Лене, судя по его лицу в кике и его давно не видно. Надеюсь она не его имела в виду. Вот она ля крыса конечно
+7
-1
+6
Ответ Рябиновые бусы
Лена еще не успела сезон в академии начать а мамо уже понесло....
Еще не понесло, пока тонны мёда и елея в комментах, ахи-охи из серии "ну наконец-то Лена получила лучшее, что ее достойно".
Лично мне именно в контексте переписки, где она это сказала, стало страшно за девочек-конкуренток, особенно за Марго.
+8
-2
+6
Ответ Леди Брэкнелл
Я читала еще до отпусков, что у Лены с девочками конфликт, типа не принимают ее. Хотя девочки старше Лены, чего она к ним лезет непонятно.
Она же специально подчеркнула, что минус- один. Но крупный. 🙄 А не много, но мелких.
+7
-1
+6
Начинается! Можно бежать за попкорном.
+7
-1
+6
Да уж. Но это было ожидаемо. Очень надеюсь, что Плющенко проявит хладнокровие в этой ситуации.
+5
0
+5
Ответ DLS7
Она там на Сарновских опять набрасывает. В бархатном чате прокомментировала фотографию Никиты Сарновского с Каролиной Коган: "Вот откуда такое наглое поведение «хозяев жизни» у Семейства"
Сарновского действительно тащили в этом сезоне за все части тела. Печально всё это.
+9
-4
+5
Ответ Lina T.
Интересно, крупный минус - это КТО или ЧТО?
Скорее всего, имеется ввиду семья Сарновских. Но там мама тоже не промах, посмотрим кто кого :))
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