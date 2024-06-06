Мама Костылевой: «У Плющенко в школе только плюсы, но есть и «крупный минус». Надеюсь, он устранит с дороги Лены эти препоны»
Мама Елены Костылевой заявила, что в академии Плющенко есть «крупный минус».
12-летняя Костылева перешла к Евгению Плющенко в марте.
«У Евгения Викторовича в школе есть только плюсы. Лед, тренер, время, комфорт проживания, админресурс, материальная база.
Но есть и «крупный минус». Надеюсь, он устранит с дороги Лены эти препоны», – написала Ирина Костылева.
"Вот откуда такое наглое поведение «хозяев жизни» у Семейства"
да что там чемпионов когда собственный сын в 11 лет тройные толком не прыгает?
А в ТШТ Базылюк и Стрельцова в 11 годков по 3 квада и триксель фигачат.
а вот в академии детки в опасности, любая более-менее талантливая девочка станет прямой мишенью для иры поскольку будет "мешать колченогая бездарность " ее кровиночке......
Лютиков тут недавно рассказывал, что мамИра хочет, чтобы тренеры занимались только с ее девочкой.
Лично мне именно в контексте переписки, где она это сказала, стало страшно за девочек-конкуренток, особенно за Марго.