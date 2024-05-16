Жубер об отстранении от тренерской работы: «Сказали, что я был слишком грубым с детьми. Некоторые родители хотели разрушить мою карьеру»
Бриан Жубер объяснил, почему его отстраняли от тренерской деятельности.
Жубер – чемпион мира 2007 года по фигурному катанию из Франции. В 2023-м его отстранили от тренерской работы из-за неподобающего поведения в отношении учеников, но Федерация ледовых видов спорта страны по итогам апелляции решила не применять санкции к Жуберу.
– А ты можешь сказать своему ученику, что он глупый, если тот плохо выполнил упражнение и не слушает тебя?
– Конечно, нет. Это невозможно. Даже если у спортсмена есть лишние килограммы, которые мешают ему кататься, я не могу сказать ему об этом. Понимаю, что мы должны уважать детей, но иногда нужно надавить на спортсмена, чтобы добиться результата. Я же в прошлом году чуть не лишился лицензии и возможности тренировать.
– Какие обвинения тебе предъявили?
– Сказали, что я был слишком грубым с детьми. Некоторые родители хотели разрушить мою карьеру.
– И как удалось решить проблему?
– Провели расследование. Было принято решение, что я неплохой тренер, и мне позволили продолжить работу.
– Считаешь ли ты, что слишком лояльный подход к детям мешает развитию фигурного катания во Франции?
– Да, конечно. В мои времена таких проблем не было.
– Дорого ли заниматься фигурным катанием во Франции? Сколько денег нужно в месяц?
– Около 250-350 евро в месяц, если ты катаешься на высоком уровне. Плюс отдельно нужно платить хореографу.
– Представь, если бы французский ребенок попал на тренировку к Этери Тутберидзе или Татьяне Тарасовой…
– Ты что, он был бы в шоке! – ответил Жубер.
Лучше бы сказать, что лишние килограммы могут привести к травме...