Наталья Линичук поставила произвольную программу Косторной и Кунице.

Об этом Алена Косторная сообщила в телеграм-канале, отвечая на вопросы болельщиков.

Короткую программу паре поставила Бетина Попова совместно с Косторной – с постановкой под музыку Макса Рихтера The Departure фигуристы уже выступали на чемпионате России-2024.