Линичук поставила произвольную программу Косторной и Кунице

Теги Наталья Линичук сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Наталья Линичук поставила произвольную программу Косторной и Кунице.

Об этом Алена Косторная сообщила в телеграм-канале, отвечая на вопросы болельщиков. 

Короткую программу паре поставила Бетина Попова совместно с Косторной – с постановкой под музыку Макса Рихтера The Departure фигуристы уже выступали на чемпионате России-2024. 

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10 комментариев
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Очень интересно увидеть программы от Линичук.
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Интересно потом глянуть, что получилось.
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Ответ Леди Брэкнелл
Про эту прогу Аленка говорила, что из золотого фонда фк? Еще и Линичук. Ждем жесткий олдскул?
Получается так. Но вообще неожиданно 😁
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Про эту прогу Аленка говорила, что из золотого фонда фк? Еще и Линичук. Ждем жесткий олдскул?
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И хотя понимаю, что этой паре всегда хочется интересных, стильных программ, вот почему-то не настолько важно это сейчас. Главное, чтобы выступали, развивались как пара и радовали болельщиков. Очень жду их в сезоне, только удачи, без травм и с настроением.
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Ответ Arraches
К&К постоянно в Академии, почему они еще у Рослякова , а не Плющенко ?
Вроде на сборах сейчас. Шоу, постановки закончились
Ну Алёнка как Фигаро, как будто не знаете. Её к батарее пристегнёшь, она батарею утащит😁
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Ну хотя бы что то новенькое
Смотреть нужно 🤒
В КП бы тоже что-то новенькое 😁
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К&К постоянно в Академии, почему они еще у Рослякова , а не Плющенко ?
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Ответ Arraches
К&К постоянно в Академии, почему они еще у Рослякова , а не Плющенко ?
Опередили)
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