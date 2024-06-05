Линичук поставила произвольную программу Косторной и Кунице
Наталья Линичук поставила произвольную программу Косторной и Кунице.
Об этом Алена Косторная сообщила в телеграм-канале, отвечая на вопросы болельщиков.
Короткую программу паре поставила Бетина Попова совместно с Косторной – с постановкой под музыку Макса Рихтера The Departure фигуристы уже выступали на чемпионате России-2024.
Ну Алёнка как Фигаро, как будто не знаете. Её к батарее пристегнёшь, она батарею утащит😁
Смотреть нужно 🤒
В КП бы тоже что-то новенькое 😁