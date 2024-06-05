Бойкова о рассуждениях про «тупых спортсменов»: «Не хотела никого оскорбить, не переходила на личности. Я ответила на вопрос о стереотипах»

Фигуристка Александра Бойкова объяснила свои слова о «тупых спортсменах».

В подкасте MATCH-POINT чемпионка Европы в парном катании сказала: «Если бы мне не мешали многие мысли, я бы постоянно каталась чисто. Поэтому когда ты тупой – это проще дается».

«Дорогие друзья! Сегодня в сети появилось много статей об одной из тем, обсуждаемых нами в подкасте MATCH-POINT.

Во-первых, я искренне прошу делать выводы из подкаста исключительно из первоисточника, а не из СМИ.

Во-вторых, в своих словах я не хотела никого оскорбить, не переходила на личности. Я ответила на вопрос о СТЕРЕОТИПАХ. Есть множество спортсменов и на российской, и на международной арене, которые полностью опровергают данный стереотип.

Если же переходить конкретно к нашему подкасту, то мы обсуждали психологию. Я очень уважаю спортсменов, которые обладают спортивным интеллектом, могут и умеют управлять своими мыслями. Именно такие люди и добиваются высоких результатов.

Я, к сожалению, пока не обладаю в совершенстве навыком управления и переключения мыслей, что порой мне мешает в достижении результатов. В этом и заключилась главная идея моего рассуждения», – написала в сторис.