Бойкова о рассуждениях про «тупых спортсменов»: «Не хотела никого оскорбить, не переходила на личности. Я ответила на вопрос о стереотипах»

Теги сборная России пары Александра Бойкова Фигурное катание

Фигуристка Александра Бойкова объяснила свои слова о «тупых спортсменах».

В подкасте MATCH-POINT чемпионка Европы в парном катании сказала: «Если бы мне не мешали многие мысли, я бы постоянно каталась чисто. Поэтому когда ты тупой – это проще дается».

«Дорогие друзья! Сегодня в сети появилось много статей об одной из тем, обсуждаемых нами в подкасте MATCH-POINT.

Во-первых, я искренне прошу делать выводы из подкаста исключительно из первоисточника, а не из СМИ.

Во-вторых, в своих словах я не хотела никого оскорбить, не переходила на личности. Я ответила на вопрос о СТЕРЕОТИПАХ. Есть множество спортсменов и на российской, и на международной арене, которые полностью опровергают данный стереотип.

Если же переходить конкретно к нашему подкасту, то мы обсуждали психологию. Я очень уважаю спортсменов, которые обладают спортивным интеллектом, могут и умеют управлять своими мыслями. Именно такие люди и добиваются высоких результатов.

Я, к сожалению, пока не обладаю в совершенстве навыком управления и переключения мыслей, что порой мне мешает в достижении результатов. В этом и заключилась главная идея моего рассуждения», – написала Бойкова в сторис.

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49 комментариев
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Ответ Sivl
Всё по делу Саша сказала. Ничего прямо оскорбительного и хамского не было.
«Я со многими из них знакома» (с)
Действительно 😂
+18
-1
+17
Саша только у себя в инсте в постах умничать мастерица. А так ума там не особо много
+26
-12
+14
Не переходила не личности 😂
«Да, тупые есть, я с ними знакома»
+18
-4
+14
Мыслить и рассуждать, чтобы тебя правильно поняли, этому надо учиться, учиться и ещё раз учиться...
+21
-8
+13
Не любит, когда в панамку сыпят 😂 Оправдание еще глупее вчерашнего фейла.
+25
-13
+12
Обычно на безличное упоминание тупых наиболее болезненно реагируют самые тупые. Посмотрим, кто будет возмущаться рассуждениям Бойковой
+31
-19
+12
Ответ Katerina Sunny
Так и нужно было говорить о тех, кто просчитывает прыжки уже в самом прокате, а не о тупых, которые якобы вообще не думают ни о чём.
Ну, не умеет дева формулировать мысли. Копировать чужие умеет, а сама сформулировать - не может. Выходит, она обычная стереотипная спортсменка, чего от них ждать ).
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Ответ N-fox
Я уверена, что Саша не хотела никого обидеть. Просто не смогла нормально сформулировать мысль. Бывает.
Для человека, который считает себя умным ( и точно умнее многих) странно иметь проблемы с формулировкой собственных мыслей. Она же не Загитова, тут человек умеет вики копировать ). Да и оправдание так себе. Хотя, может насладиться внезапной популярностью - даже ее рассказ про разошедшиеся брюки не вызвал такой реакции ( хотя, умная девушка вряд ли вообще стала бы такое рассказывать).
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Ну один спортсмен явно очень возбудился и принял слова Бойковой на свой счёт
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Ответ katyanola
Никогда не поздно признать ошибку. Многие приняли на свой счет и обиделись.
Так то не ошибка была, она реально так думает. Просто заднюю включила.
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Ей просто не надо философствовать. Это не ее.
обидела всех чемпионов.
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Ответ Raphanus
Не тупые поняли, а тупые обиделись и стали разводить срач в комментах
Ну да, мы люди простые, нам лишние мысли ногу не жмут. У нас свои стереотипы, мы в трусах ходить предпочитаем под брюками.
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Так и нужно было говорить о тех, кто просчитывает прыжки уже в самом прокате, а не о тупых, которые якобы вообще не думают ни о чём.
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Зря оправдывается
+8
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+2
Ответ Ебздрогыч
Обычно на безличное упоминание тупых наиболее болезненно реагируют самые тупые. Посмотрим, кто будет возмущаться рассуждениям Бойковой
Не, не так. Обычно в межсезонье, да и не только, болельщики раздувают до небес любую ерунду.
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Ответ Алена Иванова
Ну один спортсмен явно очень возбудился и принял слова Бойковой на свой счёт
Шутки, товарищи, к шуткам надо научиться относиться нормально.
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Это называется горе от ума
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Такими заявлениями можно оскорбить лишь самого себя.
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Выбор очевиден- или спорт больших достижений и в награду место в думе, или
получение реально хорошего образования и место у .....
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Ответ papadok
Да понЯли мы все без комментариев, чай не тупые. Интеллектом они управляют. Мыслители нижних конечностей.
Не тупые поняли, а тупые обиделись и стали разводить срач в комментах
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Ответ Dinamik1
Всякие есть от "безызбежности" до Шекспира в оригинале.
а еще " с трех лет говорила, что стану ОЧ"
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Потому что стереотип это хай-фай, не все в этом разбираются!
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Ответ Леличек
Саша ещё очень молода, в этом возрасте совершать ошибки естественно и простительно. Хуже когда тебе уже сорокет, а ты так и не научился выражаться внятно и корректно.
Саше вроде не 15. К какому возрасту публичный человек сейчас должен понимать, что все, что вынесено в публичное пространство, может вызвать не только восхищение? ) К 40 справится? Хотя, кому она будет интересна, когда ей будет сорокет. К тому моменту она сможет нести все, что угодно ).
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Ответ Бу!
а еще " с трех лет говорила, что стану ОЧ"
Удивительно что первые намного популярней вторых и нам это навязывают.
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Ответ Алена Иванова
Ну один спортсмен явно очень возбудился и принял слова Бойковой на свой счёт
Галлямов фактически после каждой новости посты выкладает
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Выдала базу, не за что извиняться. Как-будто это не так ?))
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Ну вот и пошли оправдания, чтобы не хейтили))
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Краткость, сестра таланта. Всё вчерашнее полотно, уместилось в два предложения.
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А вот была бы умная, то вовсе не пришлось бы оправдываться.
Все-таки да, среди спортсменов глупых хватает..
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Всякие есть от "безызбежности" до Шекспира в оригинале.
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