Бойкова о рассуждениях про «тупых спортсменов»: «Не хотела никого оскорбить, не переходила на личности. Я ответила на вопрос о стереотипах»
Фигуристка Александра Бойкова объяснила свои слова о «тупых спортсменах».
В подкасте MATCH-POINT чемпионка Европы в парном катании сказала: «Если бы мне не мешали многие мысли, я бы постоянно каталась чисто. Поэтому когда ты тупой – это проще дается».
«Дорогие друзья! Сегодня в сети появилось много статей об одной из тем, обсуждаемых нами в подкасте MATCH-POINT.
Во-первых, я искренне прошу делать выводы из подкаста исключительно из первоисточника, а не из СМИ.
Во-вторых, в своих словах я не хотела никого оскорбить, не переходила на личности. Я ответила на вопрос о СТЕРЕОТИПАХ. Есть множество спортсменов и на российской, и на международной арене, которые полностью опровергают данный стереотип.
Если же переходить конкретно к нашему подкасту, то мы обсуждали психологию. Я очень уважаю спортсменов, которые обладают спортивным интеллектом, могут и умеют управлять своими мыслями. Именно такие люди и добиваются высоких результатов.
Я, к сожалению, пока не обладаю в совершенстве навыком управления и переключения мыслей, что порой мне мешает в достижении результатов. В этом и заключилась главная идея моего рассуждения», – написала Бойкова в сторис.
Действительно 😂
«Да, тупые есть, я с ними знакома»
обидела всех чемпионов.
получение реально хорошего образования и место у .....
Все-таки да, среди спортсменов глупых хватает..