Москвина о словах Бойковой про «тупых спортсменов»: «Не комментирую ничьих высказываний, которых не видела и не хочу видеть»
Тамара Москвина прокомментировала слова Бойковой о «тупых спортсменах».
Фигуристка Александра Бойкова заявила, что знакома со спортсменами, которые подтверждают стереотип о «тупости».
«Если бы мне не мешали многие мысли, я бы постоянно каталась чисто. Когда ты тупой – это проще дается», – отметила Бойкова, тренировавшаяся ранее под руководством Москвиной.
«Стоп-стоп-стоп! Я не комментирую ничьих высказываний, которых я не видела и не хочу видеть», – сказала Москвина.
Бойкова рассказала о знакомых «тупых спортсменах» – пришлось оправдываться
Москвина наверное временами Рада, что эти подарочки больше не под ее руководством
Разозлилась девчонка на себя и партнёра из-за того что не смогли чисто откатать, не сдержалась, вот и всё. Думаю, Москвина вообще не посчитала это оскорблением или чем-то подобным. Судя по тому, что она как-то растерялась, когда журналисты спросили, она даже не обратила внимание на этот жест.