Москвина о словах Бойковой про «тупых спортсменов»: «Не комментирую ничьих высказываний, которых не видела и не хочу видеть»

Тамара Москвина прокомментировала слова Бойковой о «тупых спортсменах».

Фигуристка Александра Бойкова заявила, что знакома со спортсменами, которые подтверждают стереотип о «тупости».

«Если бы мне не мешали многие мысли, я бы постоянно каталась чисто. Когда ты тупой – это проще дается», – отметила Бойкова, тренировавшаяся ранее под руководством Москвиной.

«Стоп-стоп-стоп! Я не комментирую ничьих высказываний, которых я не видела и не хочу видеть», – сказала .

Бойкова рассказала о знакомых «тупых спортсменах» – пришлось оправдываться