Москвина о словах Бойковой про «тупых спортсменов»: «Не комментирую ничьих высказываний, которых не видела и не хочу видеть»

Теги Тамара Москвина сборная России пары Александра Бойкова Фигурное катание

Тамара Москвина прокомментировала слова Бойковой о «тупых спортсменах».

Фигуристка Александра Бойкова заявила, что знакома со спортсменами, которые подтверждают стереотип о «тупости».

«Если бы мне не мешали многие мысли, я бы постоянно каталась чисто. Когда ты тупой – это проще дается», – отметила Бойкова, тренировавшаяся ранее под руководством Москвиной.

«Стоп-стоп-стоп! Я не комментирую ничьих высказываний, которых я не видела и не хочу видеть», – сказала Москвина.

Бойкова рассказала о знакомых «тупых спортсменах» – пришлось оправдываться

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11 комментариев
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Нашли тоже о чем спросить Москвину. Там, где дипломаты учились, Тамара Николаевна преподавала
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Очередной мастер- класс Москвиной в публичном поле.
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Таки умница Москвина ! Одной фразой "не хочу видеть" высказала свое отношение!
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Если к другому уходит невеста, как говорится)))

Москвина наверное временами Рада, что эти подарочки больше не под ее руководством
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Ответ Kareglazaya
Она и слова своих учеников не стала бы комментировать)
Да, она тогда и скандал с бейджиком погасила, Бойкова еще ее ученицей была. А тут на уровне Москвиной вообще обсуждать нечего.
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Ответ Vendetta4111323
Если к другому уходит невеста, как говорится))) Москвина наверное временами Рада, что эти подарочки больше не под ее руководством
Она и слова своих учеников не стала бы комментировать)
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И так можно дать оценку комментарию.
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Москвина никогда не комментирует чужие высказывания. Тем более что они часто вырваны из контекста, а потому можно такого накомментировать, что журналисты потом годами будут это припоминать)
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Дипломатический мастер класс от Тамары Николаевны 👏
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Ответ fillette
Да, она тогда и скандал с бейджиком погасила, Бойкова еще ее ученицей была. А тут на уровне Москвиной вообще обсуждать нечего.
Да потому что и не было никакого скандала - это журналисты раздули.
Разозлилась девчонка на себя и партнёра из-за того что не смогли чисто откатать, не сдержалась, вот и всё. Думаю, Москвина вообще не посчитала это оскорблением или чем-то подобным. Судя по тому, что она как-то растерялась, когда журналисты спросили, она даже не обратила внимание на этот жест.
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