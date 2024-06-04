Тарасова о Париже-2024: «Выселение бездомных на время Олимпиады – это очень правильная мера»
Татьяна Тарасова назвала правильным выселение бездомных из Парижа перед ОИ-2024.
Ранее The Guardian сообщила, что с апреля прошлого года из Парижа выселили более 12 тысяч человек в преддверии Олимпийских игр, которые пройдут с 26 июля по 11 августа.
«Это интересно в том плане, что Париж – это все же город мира, а в нем и его окрестностях живет очень много бездомных людей.
И выселение их на время Олимпиады, чтобы в городе были соблюдены порядок и безопасность участников и гостей соревнований, которые необходимы для проведения Игр, – это очень правильная мера», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
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