Тарасова о Париже-2024: «Выселение бездомных на время Олимпиады – это очень правильная мера»

Теги Татьяна Тарасова Париж-2024 Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала правильным выселение бездомных из Парижа перед ОИ-2024.

Ранее The Guardian сообщила, что с апреля прошлого года из Парижа выселили более 12 тысяч человек в преддверии Олимпийских игр, которые пройдут с 26 июля по 11 августа.

«Это интересно в том плане, что Париж – это все же город мира, а в нем и его окрестностях живет очень много бездомных людей.

И выселение их на время Олимпиады, чтобы в городе были соблюдены порядок и безопасность участников и гостей соревнований, которые необходимы для проведения Игр, – это очень правильная мера», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

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15 комментариев
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Тарасова вспомнила Олимпиаду-1980 в Москве, когда многих выселяли за 101-й километр.
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То же мне новость. Всю Москву вычистили перед ОИ 1980 года. Первый раз что ли это происходит?
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за 101-й км)
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Тарасова против 80 благотворительных организаций Парижа. Какая злая тётя.
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Во время проведения крупного спортивного (и не только) события, все нежелательные элементы удаляются от места проведения этого события. Так происходит всегда и везде. Ничего удивительного.
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За 101-й километр?)
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Ответ Александр Бородин
Это в каком законе, и в какой стране написано что я будучи гражданином своей страны и к примеру без определенного места жительства должен уехать куда-то на время Олимпийских игр?
Необязательно всё, что делает государство прописывать в законе. Про многократно уже упомянутый здесь 101-й километр в 1980 году тоже не было закона, но мероприятия исправно выполнялись. В конституциях большинства стран прописана свобода передвижения и выбора места жительства и ни одна страна не будет издавать законы, противоречащие своей Конституции. Однако существуют подзаконные акты.
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Ответ Savardus
За 101-й километр?)
за 101е лье...
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