Благотворительные организации Франции раскритиковали власти за выселение мигрантов и бездомных из Парижа перед ОИ-2024

Теги Париж-2024 Водные виды

Во Франции раскритиковали «социальные чистки» перед Олимпиадой-2024 в Париже.

Об этом пишет RFI со ссылкой на доклад группы, объединяющей 80 благотворительных организаций страны. Они обвинили организаторов Игр-2024 в попытках избавиться от мигрантов, бездомных и работников сферы секс-услуг на время проведения соревнований.

В отчете упоминается, что около 4000 тысяч мигрантов, задержанных в прошлом году, отправили в приюты за пределы Парижского региона, а в 2024-м французская полиция провела 26 рейдов на лагеря переселенцев.

Также отмечается, что ведутся усиленные проверки в районах, где предоставляются секс-услуги.

При этом организации критикуют заявления министров и правоохранительных органов о том, что данные действия якобы не связаны с проведением Олимпийских игр.

«Мы можем заявить, что Париж-2024 ничем не отличается от предыдущих Игр, усиливая изоляцию незащищенных [социальных групп]», – говорится в отчете.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.

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22 комментария
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всех за 101 километр, под Калугу
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А крыс депортировали?
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Так перенимают опыт Олимпиады-80 :)
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Также отмечается, что ведутся усиленные проверки в районах, где предоставляются секс-услуги.

Ахахах. Там полюбому усиленно надо отработать)
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Так это всегда было, есть и будет. В СССР та же история была перед ОИ, и не только тут
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Ответ Товарищ Бразаускас
А крыс депортировали?
А как ты их депортируешь, они ведь этим и занимаются.

Это шутка, а то сейчас как либеральные обиженки и почитатели всего европейского возбудятся и набегут.
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За 101 километр. Всё по классике😁
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Ответ скорпыч
ОИ-80 в Москве. За 100-й километр асоциальный элемент.
За 101км.
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Ответ serginn
Качество услуг, конечно
😁 что надо то надо..👌
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Ответ Cube Litening C:68X
А что там проверять?
Качество услуг, конечно
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Ответ serginn
Также отмечается, что ведутся усиленные проверки в районах, где предоставляются секс-услуги. Ахахах. Там полюбому усиленно надо отработать)
А что там проверять?
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Ответ Аврал
Так перенимают опыт Олимпиады-80 :)
Скорее опыт США перед приездом Си Цзиньпина
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Ответ Pigmalion
Государство не ставит своих граждан ни во что, а гостям всё) так всё время было и будет, прошедший ЧЕ это показал
Так своим же гражданам будет легче если нелегалы и бомжи пропадут с улиц Парижа..хотя бы не время.
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так вот кого Макрон собирался отправить на Украину, оказывается)
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Бичей на каменные рудники на время Олимпиады 👍
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Не нужно было мигрантов завозить в таком количестве, сейчас не пришлось бы от них избавляться.
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почему бы всем участникам этих благотворительных организаций не поселить бездомных у себя дома? и бешенцев впридачу
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власти нужно критиковать за то, что этим занялись только перед ОИ. во Франции, Бельгии, Германии это действительно проблема, почти у каждого вокзала (и не только у вокзала) крупного города постоянно тусуется сборище разнообразных маргинальных элементов
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ОИ-80 в Москве. За 100-й километр асоциальный элемент.
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Государство не ставит своих граждан ни во что, а гостям всё) так всё время было и будет, прошедший ЧЕ это показал
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3000 тысячи = 3 миллиона.
Автор уверен что во всей Франции есть приюты с таким количеством коек для мигрантов ?
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Когда Москва делала это в прошлом веке- совьет тоталитаризм гулаг!
Когда Париж делает это в 21 веке - демократия и свобода, не перепутайте
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