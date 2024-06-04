Благотворительные организации Франции раскритиковали власти за выселение мигрантов и бездомных из Парижа перед ОИ-2024

Во Франции раскритиковали «социальные чистки» перед Олимпиадой-2024 в Париже.

Об этом пишет RFI со ссылкой на доклад группы, объединяющей 80 благотворительных организаций страны. Они обвинили организаторов Игр-2024 в попытках избавиться от мигрантов, бездомных и работников сферы секс-услуг на время проведения соревнований.

В отчете упоминается, что около 4000 тысяч мигрантов, задержанных в прошлом году, отправили в приюты за пределы Парижского региона, а в 2024-м французская полиция провела 26 рейдов на лагеря переселенцев.

Также отмечается, что ведутся усиленные проверки в районах, где предоставляются секс-услуги.

При этом организации критикуют заявления министров и правоохранительных органов о том, что данные действия якобы не связаны с проведением Олимпийских игр.

«Мы можем заявить, что Париж-2024 ничем не отличается от предыдущих Игр, усиливая изоляцию незащищенных [социальных групп]», – говорится в отчете.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.

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