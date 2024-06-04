Благотворительные организации Франции раскритиковали власти за выселение мигрантов и бездомных из Парижа перед ОИ-2024
Во Франции раскритиковали «социальные чистки» перед Олимпиадой-2024 в Париже.
Об этом пишет RFI со ссылкой на доклад группы, объединяющей 80 благотворительных организаций страны. Они обвинили организаторов Игр-2024 в попытках избавиться от мигрантов, бездомных и работников сферы секс-услуг на время проведения соревнований.
В отчете упоминается, что около 4000 тысяч мигрантов, задержанных в прошлом году, отправили в приюты за пределы Парижского региона, а в 2024-м французская полиция провела 26 рейдов на лагеря переселенцев.
Также отмечается, что ведутся усиленные проверки в районах, где предоставляются секс-услуги.
При этом организации критикуют заявления министров и правоохранительных органов о том, что данные действия якобы не связаны с проведением Олимпийских игр.
«Мы можем заявить, что Париж-2024 ничем не отличается от предыдущих Игр, усиливая изоляцию незащищенных [социальных групп]», – говорится в отчете.
Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.
Грязная Сена, клопы и протесты с сожжением колец – у Парижа правда проблемы с Олимпиадой?
Ахахах. Там полюбому усиленно надо отработать)
Это шутка, а то сейчас как либеральные обиженки и почитатели всего европейского возбудятся и набегут.
Автор уверен что во всей Франции есть приюты с таким количеством коек для мигрантов ?
Когда Париж делает это в 21 веке - демократия и свобода, не перепутайте