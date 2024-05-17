Тарасова о запрете журналистам использовать символику РФ на Олимпиаде: «Хочется все ругательства поматернее вспомнить»

Теги Татьяна Тарасова Париж-2024 Фигурное катание

Тарасова оценила запрет журналистам использовать символику РФ на Олимпиаде.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что на Играх в Париже к сотрудникам медиа будут предъявляться такие же требования, как и к нейтральным спортсменам.

«Хочется все ругательства поматернее вспомнить. Не надо силы тратить, ничего мы не получим. Сейчас уже все взвинчены, пусть уже это все пройдет, мы это вытерпим и дальше будем жить спокойно и счастливо», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

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12 комментариев
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У бабушки причинно-следственные связи разрушены…
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Зачем вспоминать то, чем пользуешься каждый день.
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Неужели забыла? Слабо верится.
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Толку то от мата трехэтажного? Не лучше ли быть выше всего этого?
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Аккредитация.. Вот что главное.
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Я как телевизор включаю, так сразу все вспоминаю.
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