Тарасова о запрете журналистам использовать символику РФ на Олимпиаде: «Хочется все ругательства поматернее вспомнить»

Тарасова оценила запрет журналистам использовать символику РФ на Олимпиаде.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что на Играх в Париже к сотрудникам медиа будут предъявляться такие же требования, как и к нейтральным спортсменам.

«Хочется все ругательства поматернее вспомнить. Не надо силы тратить, ничего мы не получим. Сейчас уже все взвинчены, пусть уже это все пройдет, мы это вытерпим и дальше будем жить спокойно и счастливо», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.