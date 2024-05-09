Тарасова о предположении, что Игнатов перешел к Плющенко из-за отношений с Трусовой: «Я в сплетнях не принимаю участие»

Татьяна Тарасова высказалась о роли Трусовой в переходе Игнатова к Плющенко.

Накануне фигурист сообщил, что перешел от тренера в академию .

«Я в сплетнях не принимаю участие, это ваше дело», – сказала , комментируя предположение, что Игнатов решил тренироваться в Москве из-за отношений с .

У Плющенко новичок – бойфренд Трусовой! Трансфер, от которого в выигрыше все