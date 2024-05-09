Тарасова о предположении, что Игнатов перешел к Плющенко из-за отношений с Трусовой: «Я в сплетнях не принимаю участие»

Теги Татьяна Тарасова Евгений Плющенко мужское катание Евгений Рукавицын переходы Макар Игнатов Александра Трусова Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о роли Трусовой в переходе Игнатова к Плющенко.

Накануне фигурист Макар Игнатов сообщил, что перешел от тренера Евгения Рукавицына в академию Евгения Плющенко.

«Я в сплетнях не принимаю участие, это ваше дело», – сказала Тарасова, комментируя предположение, что Игнатов решил тренироваться в Москве из-за отношений с Александрой Трусовой.

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14 комментариев
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Я в сплетнях не принимаю участие
- ну это как карлу марксу отречься от авторства "капитал"а...)
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Необязательно принимать участие в них, можно и руководить...
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Хоть иногда, но прищемленный хвост начинает ныть на каверзные вопросы.
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Ну хоть иногда Тарасова адекватно отвечает.
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Конечно, из-за Трусовой.Она живёт в Москве, а он в Питере .Ясное дело, что кто-то к кому-то должен был переехать.
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ПРАВА.
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Этот вопрос надо Макару задавать, а не ТАТ. Странно, что спросили всех, кроме него.
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Так это нормально, когда пара хочет жить в одном городе )) И соответственно живёт там, где удобней. Тут деньги, работа.
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Большей сплетницы чем ТАТ, в ФК и нет!
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Давно ли??😏😅
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А разве Тарасова - не самая главная сплетница в Фигурном катании ?
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Ответ Lennuci
Этот вопрос надо Макару задавать, а не ТАТ. Странно, что спросили всех, кроме него.
Так он пост написал, сомневаюсь, что журналистам расскажет что-то другое.
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