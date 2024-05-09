Тарасова о предположении, что Игнатов перешел к Плющенко из-за отношений с Трусовой: «Я в сплетнях не принимаю участие»
Татьяна Тарасова высказалась о роли Трусовой в переходе Игнатова к Плющенко.
Накануне фигурист Макар Игнатов сообщил, что перешел от тренера Евгения Рукавицына в академию Евгения Плющенко.
«Я в сплетнях не принимаю участие, это ваше дело», – сказала Тарасова, комментируя предположение, что Игнатов решил тренироваться в Москве из-за отношений с Александрой Трусовой.
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- ну это как карлу марксу отречься от авторства "капитал"а...)