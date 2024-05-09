Елена Вайцеховская: «В лице Игнатова Плющенко может получить очень незаурядного тренера. 10 лет в группе Рукавицына – это прекрасная школа»

Теги Евгений Плющенко сборная России Елена Вайцеховская мужское катание Евгений Рукавицын переходы Макар Игнатов Фигурное катание

Елена Вайцеховская отреагировала на переход Макара Игнатова к Евгению Плющенко.

«На фоне рассуждений о том, что приобрел Макар Игнатов с переходом к Евгению Плющенко и что он (возможно) потерял, я бы, наверное, поставила в приоритет, что в лице этого фигуриста Плющенко может получить очень незаурядного тренера. Не исключено, что в ближайшем будущем, если Макар не сочтет для себя интересным ставить перед собой максимально мотивирующие спортивные цели, а не только личные.

Десять лет в группе Евгения Рукавицына – это прекрасная тренерская школа. Рукавицын – очень качественный специалист в плане обучения технике. У всех его спортсменов очень правильные взгляды на человеческие отношения, и очень многое перекликается с характером и понятиями самого Плющенко.

При наличии огромного количества сильных сторон слабым местом Игнатова (как и большинства фигуристов уже бывшей группы Макара) я бы назвала не слишком высокую способность соревноваться.

Если же говорить о чисто спортивном будущем, мне было бы интересно именно это: сумеет ли Игнатов в новом штабе начать биться за каждый шанс так, как это блистательно получалось у Плющенко? Если сумеет, он будет способен оставаться в спорте конкурентоспособным еще очень долгое время. Смысл в этом прямой: чем дольше ты в обойме, тем более востребован в шоу», – написала журналист.

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5 комментариев
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Оказывается, это Плющенко, будущего топового тренера приобрёл, . Как всегда нестандартная аналитика, от бывшей прыгуньи в воду .
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стесняюсь спросить,
сколько прекрасных коучей вышло из школы рукавицина?...
а из академии(?!):) плющенко?
вам за что деньги плотют?!)
p.s.тольна без вайц - деньги на ветер)
+2
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+2
Макару скоро 24.
Так что пора определиться - или туда куда Макар телят не гонял, или ....
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А сколько Плющенко в группе Мишина провёл и что это ему как тренеру дало ? Как был 7 лет назад начинающим так им и остался. Макар в АП это для кассы в шоу вместе с Сашей.
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