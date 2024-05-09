Елена Вайцеховская: «В лице Игнатова Плющенко может получить очень незаурядного тренера. 10 лет в группе Рукавицына – это прекрасная школа»

Елена Вайцеховская отреагировала на переход Макара Игнатова к Евгению Плющенко.

«На фоне рассуждений о том, что приобрел с переходом к Евгению Плющенко и что он (возможно) потерял, я бы, наверное, поставила в приоритет, что в лице этого фигуриста Плющенко может получить очень незаурядного тренера. Не исключено, что в ближайшем будущем, если Макар не сочтет для себя интересным ставить перед собой максимально мотивирующие спортивные цели, а не только личные.

Десять лет в группе – это прекрасная тренерская школа. Рукавицын – очень качественный специалист в плане обучения технике. У всех его спортсменов очень правильные взгляды на человеческие отношения, и очень многое перекликается с характером и понятиями самого Плющенко.

При наличии огромного количества сильных сторон слабым местом Игнатова (как и большинства фигуристов уже бывшей группы Макара) я бы назвала не слишком высокую способность соревноваться.

Если же говорить о чисто спортивном будущем, мне было бы интересно именно это: сумеет ли Игнатов в новом штабе начать биться за каждый шанс так, как это блистательно получалось у Плющенко? Если сумеет, он будет способен оставаться в спорте конкурентоспособным еще очень долгое время. Смысл в этом прямой: чем дольше ты в обойме, тем более востребован в шоу», – написала журналист.

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