Елена Вайцеховская: «В лице Игнатова Плющенко может получить очень незаурядного тренера. 10 лет в группе Рукавицына – это прекрасная школа»
Елена Вайцеховская отреагировала на переход Макара Игнатова к Евгению Плющенко.
«На фоне рассуждений о том, что приобрел Макар Игнатов с переходом к Евгению Плющенко и что он (возможно) потерял, я бы, наверное, поставила в приоритет, что в лице этого фигуриста Плющенко может получить очень незаурядного тренера. Не исключено, что в ближайшем будущем, если Макар не сочтет для себя интересным ставить перед собой максимально мотивирующие спортивные цели, а не только личные.
Десять лет в группе Евгения Рукавицына – это прекрасная тренерская школа. Рукавицын – очень качественный специалист в плане обучения технике. У всех его спортсменов очень правильные взгляды на человеческие отношения, и очень многое перекликается с характером и понятиями самого Плющенко.
При наличии огромного количества сильных сторон слабым местом Игнатова (как и большинства фигуристов уже бывшей группы Макара) я бы назвала не слишком высокую способность соревноваться.
Если же говорить о чисто спортивном будущем, мне было бы интересно именно это: сумеет ли Игнатов в новом штабе начать биться за каждый шанс так, как это блистательно получалось у Плющенко? Если сумеет, он будет способен оставаться в спорте конкурентоспособным еще очень долгое время. Смысл в этом прямой: чем дольше ты в обойме, тем более востребован в шоу», – написала журналист.
У Плющенко новичок – бойфренд Трусовой! Трансфер, от которого в выигрыше все
сколько прекрасных коучей вышло из школы рукавицина?...
а из академии(?!):) плющенко?
вам за что деньги плотют?!)
p.s.тольна без вайц - деньги на ветер)
Так что пора определиться - или туда куда Макар телят не гонял, или ....