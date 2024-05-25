Бестемьянова об участии россиян в Олимпиаде-2026: «Будет трудно из‑за квот, если не выступим на ЧМ-2025»

Наталья Бестемьянова верит, что российские фигуристы выступят на Олимпиаде-2026.

«Конечно, верю, что наши фигуристы выступят на Олимпийских играх в Милане. Сейчас на летних Играх наши ребята будут выступать в нейтральном статусе, значит, такая же вероятность есть и на Олимпиаде‑2026.

Будет трудно из‑за квот, если не выступим на чемпионате мира в 2025 году. Важно, чтобы нас допустили на чемпионат мира в следующем году», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Бестемьянова.

«Готовимся к Олимпиаде, но много не обсуждаем допуск с ISU». Боссы нашей фигурки запутались