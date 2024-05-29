Наталья Бестемьянова: «Когда Тарасова меня ударила, это был психологический прием – она привела меня в чувство. В остальное время она была ласковой мамой»

Теги Татьяна Тарасова танцы на льду Наталья Бестемьянова Фигурное катание

Наталья Бестемьянова высказалась о жестоком обращении в спорте.

Ранее олимпийская чемпионка Калгари-1988 вспоминала в интервью, что однажды тренер Татьяна Тарасова дала ей пощечину.

«Татьяна Анатольевна никогда не была со мной грубой. Когда она меня ударила, это был психологический прием, она одним движением привела меня в чувство, в порядок. Но в остальное время она была ласковой мамой.

Каждому человеку нужен свой тренер. Если кому-то необходимо, чтобы на них кричали матом и били, хорошо, но не мне точно», – сказала Бестемьянова. 

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