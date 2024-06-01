Туктамышева поздравила с Днем защиты детей: «Я мечтаю, чтобы было меньше насилия в семьях, школах и спортивных организациях, ведь дети – самые хрупкие существа»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Елизавета Туктамышева опубликовала поздравление с Днем защиты детей.

«С Днем защиты детей! Для меня это не просто дежурные слова. Это очень важный праздник, и я мечтаю, чтобы для каждого эти слова имели значение.

Чтобы во всех семьях царил мир и гармония, чтобы было меньше давления, агрессии и насилия в семьях, школах и спортивных организациях, ведь дети – это самые незащищенные и хрупкие существа.

Давайте учиться у детей быть открытыми, радоваться мелочам и тогда мир вокруг станет чуточку добрее! С праздником ❤️», – написала в соцсети чемпионка мира Туктамышева.

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6 комментариев
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Правильные слова сказала Лиза.
Для детей хочется всего самого наилучшего, они должны расти в гармонии, любви, учится доброте и уважению
+12
-2
+10
Прекрасные слова!
С Днём защиты детей! 🎉
+7
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+4
Хорошо Лиза сказала, очень правильные слова.
+7
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Лиза, ты умница и луч света в этом «царстве» фигурного катания🙌🏻
+7
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Пусть не будет причин для этого
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