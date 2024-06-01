Туктамышева поздравила с Днем защиты детей: «Я мечтаю, чтобы было меньше насилия в семьях, школах и спортивных организациях, ведь дети – самые хрупкие существа»
Елизавета Туктамышева опубликовала поздравление с Днем защиты детей.
«С Днем защиты детей! Для меня это не просто дежурные слова. Это очень важный праздник, и я мечтаю, чтобы для каждого эти слова имели значение.
Чтобы во всех семьях царил мир и гармония, чтобы было меньше давления, агрессии и насилия в семьях, школах и спортивных организациях, ведь дети – это самые незащищенные и хрупкие существа.
Давайте учиться у детей быть открытыми, радоваться мелочам и тогда мир вокруг станет чуточку добрее! С праздником ❤️», – написала в соцсети чемпионка мира Туктамышева.
Для детей хочется всего самого наилучшего, они должны расти в гармонии, любви, учится доброте и уважению
С Днём защиты детей! 🎉