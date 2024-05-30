Туктамышева о выборе музыки и авторских правах: «Мы в шатком положении: нас не обязывают серьезно подходить к вопросу. Если исполнитель против, то может запретить выступать»

Теги Оксана Домнина Максим Шабалин синхронное плавание Сочи-2014 сборная России художественная гимнастика Олимпийская сборная России Ванкувер-2010 Элтон Джон Гран-при сборная Канады Гран-при Японии Елизавета Туктамышева сборная США Олимпиада-2022 Кевин Рейнолдс мужское катание женское катание Юлия Липницкая Нэтан Чен Петр Гуменник музыка Стивен Спилберг Фигурное катание

Елизавета Туктамышева рассказала, как авторские права влияют на выбор музыки.

«Что касается музыки, то я изучала этот вопрос и не нашла специального закона, который бы регламентировал ее использование в спорте. Это касается фигурного катания, художественной гимнастики, синхронного плавания. Тут вступают в силу международные соглашения, по которым мы можем использовать треки.

Правда, и авторы музыки могут потребовать компенсацию. Но, как правило, этого не происходит.

Вообще, можно спокойно брать музыку с открытой лицензией и ту, которая признана общественным достоянием (это касается всей классики, которую мы используем).

Так что мы находимся в шатком положении: нас не обязывают серьезно подходить к вопросу об авторских правах, но в то же время, если исполнитель или группа будут против использования их музыки, то они могут запретить выступать под их композиции. Так было в Ванкувере у Оксаны Домниной и Максима Шабалина. Перед японским Гран-при в 2018-м канадцу Кевину Рейнольдсу запретили использовать саундтрек из игры прямо в разгар сезона.

Когда исполнители видят, что кто-то катается под их музыку, то чаще, наоборот, испытывают положительные эмоции. Как Элтон Джон, который поздравлял Нэтана Чена после Пекина-2022. Это касается не только музыки, но и использования всем знакомых образов – например, Стивен Спилберг восхищался Юлией Липницкой и ее «Девочкой в красном пальто» на Играх в Сочи.

Мне кажется, когда ты записываешь песню, то это уже достояние общественности. А использование трека в танцах, фигурном катании, наоборот, только увеличивает его популярность. Вряд ли исполнитель хочет, чтобы его песни никто не слышал. Творчество для этого и создано, чтобы как можно больше людей им наслаждались.

Конечно, есть и некоторые ограничения в использовании треков, но не от авторов. Как вариант – брать не оригинал, а кавер (как сделал в прошедшем сезоне Петр Гуменник). Это не запрещено. Мне кажется, это будет еще более актуально. Потому что есть хорошие произведения, которые мы, к сожалению, не всегда можем использовать. Но это не запреты, а скорее рекомендации», – написала чемпионка мира Туктамышева в блоге на Sports.

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6 комментариев
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Тоже думаю, что многим исполнителям будет приятно если произведение набирает ещё большую популярность. Это же здорово, когда под твоё творчество показывают красоту на льду, а зрители всё это вместе считают искусством и испытывают только восторг. Это конечно же не у всех работает, и очень жаль, что в итоге мир не увидит много классных программ, которые могли состояться.
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Hе надо лукавить."Творчество (в наше время) создано", чтобы оно продавалось. Как и программы фигуристов в фигурном катании. Иначе бы и Ше-Линн Бурн, и Авербух творили бесплатно всем на радость, a фигуристы кружили от борта к борту до пенсии pади оваций и лишь бы красиво. Hе заморачиваясь, где, дома или на МС.
Отсюда же и авторские права.
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Вот этого и не знал в фигурке 🫤🫤🫤
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Ответ Девушка Безимени
мы тырим втихую
кто "мы"?
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Ответ Iuliia Timofeyeva
кто "мы"?
см заголовок новости
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