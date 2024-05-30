Туктамышева о постановке показательных: «На «Русском вызове» выделяют по 250 тысяч. Если бы бюджет был неограниченным, пригласила бы Рианну»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Татьяна Прокофьева Рианна Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Елизавета Туктамышева назвала особенности постановки показательных номеров.

«Я редко ставила показательные номера у приглашенных хореографов, чаще всего мы готовили их с Татьяной Прокофьевой. Так что точную стоимость не знаю, но, наверное, как короткая, может, чуть дешевле.

Ставятся показательные за день-два, тут главное – найти идею. Мне нравится, когда задействован реквизит, чтобы выглядело все необычно и интересно. Можно не зацикливаться, как чисто сделать шаги или какие сложные элементы добавить. Классный показательный строится на том, чтобы это было весело или душевно. Иногда к показательным даже не шьют специально костюмы – покупают в обычном магазине. Порой поставить показательный даже сложнее, чем соревновательную программу.

На «Русском вызове» участникам выделяют по 250 тысяч. Что, если бы бюджет был неограниченным? Я бы сделала какие-нибудь крутые спецэффекты, позвала бы световиков с «Коачеллы», пригласила бы Рианну в качестве живого вокала, ха-ха.

Но творчество все-таки не про деньги, а про вдохновение. Если будет слишком много денег, может пропасть изящество и утонченность.

Хотя с другой стороны, возможно сделать что-то великое, если такая сумма окажется у правильного человека, и тут уже другая история – можно экспериментировать и двигать фигурное катание вперед», – написала чемпионка мира Туктамышева в блоге на Sports.

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