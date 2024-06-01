Навка о Заворотнюк: «Ее вера только в хорошее, светлое – всегда с нами. Нам очень не хватает Насти»

Татьяна Навка рассказала, какой была Анастасия Заворотнюк.

Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась 30 мая. Она была женой фигуриста и хореографа .

Сегодня в Москве прошла церемония прощания с Заворотнюк.

«Она была такой красавицей, невероятной матерью, нашей звездой. Она была спокойной... Вот эта ее вера только в хорошее, светлое – всегда с нами. Нам очень не хватает Насти. Она также остается в памяти всех зрителей, всех тех людей, которые помнят. Желаю всем нам никогда ее не забывать.

Вечная память, царство небесное. Нам очень не хватает Насти. Мне не хватает ее уверенности, смелости. Рядом с ней всегда было очень спокойно. Никто не унывал.

Мы всегда будем помнить ее лучезарной, светлой. Уверена, что она на небесах будет гордиться Петром и всеми своими детьми. Мы будем стараться, чтобы она гордилась и радовалась», – сказала .