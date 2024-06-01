Илья Авербух: «Я ставил, возможно, один из важнейших танцев в жизни Заворотнюк и Чернышева, когда Петр делал ей предложение»

Теги Илья Авербух телевидение Петр Чернышев Ледниковый период Анастасия Заворотнюк Фигурное катание

Илья Авербух высказался о номере, который поставил для Заворотнюк и Чернышева.

Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась 30 мая. Она была женой фигуриста и хореографа Петра Чернышева.

Сегодня в Москве прошла церемония прощания с Заворотнюк.

«С Анастасией Заворотнюк мы общались достаточно давно. После того, как эта беда пришла в семью, не было возможности встречаться, но мы постоянно общались с Петром Чернышевым. Посылали все возможные силы Насте.

Моя жизнь пересекалась с ней в «Ледниковом периоде», где Настя была прекрасной ведущей. Я ставил, возможно, один из важнейших танцев в жизни Насти и Петра, когда Петр делал ей предложение.

Хочу сказать большое спасибо тем людям, которые рекой идут попрощаться с ней. Это главное, что может добиться артист – всенародной любви. Все идут сюда по зову своего сердца, думаю, Настя смотрит сверху и абсолютно счастлива», – сказал Авербух.

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