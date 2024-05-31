Экс-партнерша Чернышева: «Я так опустошена новостью о кончине Заворотнюк. Знать ее – значит знать самого прекрасного человека не только внешне, но и внутренне»

Экс-партнерша Чернышева выразила соболезнования в связи со смертью Заворотнюк.

Накануне стало известно о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк, супруги фигуриста и хореографа .

Чернышев выступал в танцах на льду за США в дуэте с . Фигуристы стали пятикратными чемпионами страны и дважды выигрывали чемпионат четырех континентов.

«Я так опустошена новостью о кончине Анастасии Заворотнюк. Знать ее – значит знать самого прекрасного человека не только внешне, но и внутренне. У нее было большое сердце, она всегда радушно принимала меня в России в своем доме. <...>

Я бы хотела быть там, чтобы поддержать и передать любовь ее детям и моему партнеру в фигурном катании Петру. Это несправедливо, что жизнь забрала такую замечательную женщину.

Петр боролся рядом с тобой, Настя, и я всегда буду помнить твою доброту и свет, который появлялся вокруг тебя, когда ты входила в комнату.

Я буду помнить, как ты умела заставить людей чувствовать себя беззаботно и смеяться в любой ситуации. Спасибо тебе, Настя, за то, что ты была светом в темноте. Тебя всегда будут помнить такой», – написала Ланг.