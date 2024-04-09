Медведева о лучших фигуристах сезона: «Петросян. Нравится, как стал кататься Гуменник, это открытие для меня. Хендрикс, когда нормально катается и дает скромные интервью»

Евгения Медведева назвала лучших фигуристов сезона.

«Женское [открытие сезона] – Аделия Петросян. Пары не меняются который год, они чередуются. Из мальчиков – нравится, как стал кататься Петя Гуменник, это открытие для меня в сезоне.

В международном – Малинин не в счет, это очевидно, Адам Сяо Хим Фа – не MVP сезона, к сожалению. Из девушек – Луна Хендрикс, когда она нормально катается и дает скромные интервью, Изабо Левито молодец. MVP – Каори Сакомото, она крутышка», – сказала двукратная чемпионка мира Медведева.