Медведева о лучших фигуристах сезона: «Петросян. Нравится, как стал кататься Гуменник, это открытие для меня. Хендрикс, когда нормально катается и дает скромные интервью»

Теги сборная России сборная Франции сборная США сборная Японии сборная Бельгии пары мужское катание женское катание Евгения Медведева Каори Сакамото Петр Гуменник Луна Хендрикс Адам Сяо Хим Фа Илья Малинин Аделия Петросян Изабо Левито Фигурное катание

Евгения Медведева назвала лучших фигуристов сезона.

«Женское [открытие сезона] – Аделия Петросян. Пары не меняются который год, они чередуются. Из мальчиков – нравится, как стал кататься Петя Гуменник, это открытие для меня в сезоне.

В международном – Малинин не в счет, это очевидно, Адам Сяо Хим Фа – не MVP сезона, к сожалению. Из девушек – Луна Хендрикс, когда она нормально катается и дает скромные интервью, Изабо Левито молодец. MVP – Каори Сакомото, она крутышка», – сказала двукратная чемпионка мира Медведева.

17 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Женя, мне бы наверное тоже нравилась Хендрикс - если бы она нормально каталась и давала скромные интервью))
+15
-3
+12
Да, соглашусь с Женей, из наших мне ещё Софья Муравьёва понравилась
+12
-1
+11
Каори и Изабо тоже на ЧМ понравились очень
+11
-1
+10
Все по фактам
+11
-2
+9
Согласна с Женей, мне в этом сезоне тоже понравился Петя и Илья
+11
-3
+8
Мне Изабо тоже очень понравилась на ЧМ
+9
-1
+8
Ответ MockingBird
А в прошлом сезоне как катался Гуменник Медведевой не нравилось?) очень странно))
Почему странно?
+8
0
+8
Тоже Петя нравится, он все больше становится актером на льду
+10
-3
+7
Луна начала улучшаться уже во взрослом возрасте и после травмы и пропуска сезона. За это ей респект. Прыжки у нее красивые, когда докручивает. Вращения и дорожки качественные.
НО!
Держать язык за зубами надо!
Всё желание болеть за нее пропало еще в том году, хотя в оли сезон болела за нее и даже рада была ее малой серебряной медали за КП на ЧЕ, когда она обошла крутейших фигуристок мира Аню и Сашу.
+8
-2
+6
Согласна с Женей только в этот список я бы добавила Софью Муравьёву и Маргариту Базылюк
+5
0
+5
Изабо, Петя очень нравится
+6
-2
+4
Ответ Леличек
Женя, мне бы наверное тоже нравилась Хендрикс - если бы она нормально каталась и давала скромные интервью))
Думаю многим бы нравилась Хендрикс, если бы она давала скромные интервью
+3
0
+3
для меня тоже Петя по-настоящему раскрылся в этом сезоне. 19-24 - это самый эффективный, высококонкурентный возраст, это расцвет в мужском одиночном катании, и очень жаль, что лучшие годы Петр проведет вне международных стартов.
ps: Глейху респект за Дориана Грея для Пети
+4
-2
+2
Ответ Mary
Согласна с Женей только в этот список я бы добавила Софью Муравьёву и Маргариту Базылюк
Когда вас спросят ответите что вы хотите.
Жене не нужны подсказки и добавки.
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий