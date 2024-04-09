Медведева о лучших фигуристах сезона: «Петросян. Нравится, как стал кататься Гуменник, это открытие для меня. Хендрикс, когда нормально катается и дает скромные интервью»
Евгения Медведева назвала лучших фигуристов сезона.
«Женское [открытие сезона] – Аделия Петросян. Пары не меняются который год, они чередуются. Из мальчиков – нравится, как стал кататься Петя Гуменник, это открытие для меня в сезоне.
В международном – Малинин не в счет, это очевидно, Адам Сяо Хим Фа – не MVP сезона, к сожалению. Из девушек – Луна Хендрикс, когда она нормально катается и дает скромные интервью, Изабо Левито молодец. MVP – Каори Сакомото, она крутышка», – сказала двукратная чемпионка мира Медведева.
НО!
Держать язык за зубами надо!
Всё желание болеть за нее пропало еще в том году, хотя в оли сезон болела за нее и даже рада была ее малой серебряной медали за КП на ЧЕ, когда она обошла крутейших фигуристок мира Аню и Сашу.
ps: Глейху респект за Дориана Грея для Пети
Жене не нужны подсказки и добавки.