Татьяна Тарасова: «В России есть фигуристы, способные завоевать медали на Олимпиаде-2026. Не будем заранее произносить их имена»

Татьяна Тарасова уверена, что российские фигуристы выступят на Олимпиаде-2026.

«Уверена в том, что наши фигуристы поедут на Олимпиаду в 2026 году. В России сейчас есть спортсмены, способные завоевать медали там. Но мы не будем заранее произносить их имена – нам это не выгодно.

Много ли таких фигуристов? На Олимпийских играх много не бывает! Спортсменов, которые выигрывают золотые медали, всегда очень мало, но у нас есть люди, способные это сделать.

Если про имена, то ни одного, ни двух, ни трех – называть не буду. Главное, что в России есть такие фигуристы», – сказала заслуженный тренер СССР.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.

«Готовимся к Олимпиаде, но много не обсуждаем допуск с ISU». Боссы нашей фигурки запутались