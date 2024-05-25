Татьяна Тарасова: «В России есть фигуристы, способные завоевать медали на Олимпиаде-2026. Не будем заранее произносить их имена»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Олимпиада-2026 Фигурное катание

Татьяна Тарасова уверена, что российские фигуристы выступят на Олимпиаде-2026.

«Уверена в том, что наши фигуристы поедут на Олимпиаду в 2026 году. В России сейчас есть спортсмены, способные завоевать медали там. Но мы не будем заранее произносить их имена – нам это не выгодно.

Много ли таких фигуристов? На Олимпийских играх много не бывает! Спортсменов, которые выигрывают золотые медали, всегда очень мало, но у нас есть люди, способные это сделать.

Если про имена, то ни одного, ни двух, ни трех – называть не буду. Главное, что в России есть такие фигуристы», – сказала заслуженный тренер СССР. 

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.

«Готовимся к Олимпиаде, но много не обсуждаем допуск с ISU». Боссы нашей фигурки запутались

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7 комментариев
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«Уверена в том, что наши фигуристы поедут на Олимпиаду в 2026 году. "
Откуда берется такая уверенность?
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О каких именах может идти речь, если ещё допуска нет даже на соревнования попроще?
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есть фигуристы, способные завоевать медали на Олимпиаде-2026. --- Поэтому не надо их тащить на политические митинги.
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Надеемся, к тому времени будет организована специальная "Олимпиада" в Гааге для главных представителей страны🤞
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Бред бредовый.
Если бы не был указан автор слов, я бы подумала, что кто-то махнул стопочку-другую по случаю субботы.
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+1
Ответ R
Надеемся, к тому времени будет организована специальная "Олимпиада" в Гааге для главных представителей страны🤞
Многие на это надеются. И страна начинается на букву ’У’.
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