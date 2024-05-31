Артем Маркелов: «В Штатах люди очень добрые, постоянно улыбаются, суперприветливые. Влиться в эту культуру гораздо проще, чем кажется на первый взгляд»

Теги танцы на льду сборная США переходы Лиа Несет Артем Маркелов Фигурное катание

Бывший российский фигурист Артем Маркелов рассказал об адаптации в США.

Маркелов родился и начал заниматься фигурным катанием в городе Волжский, затем тренировался в Москве.

В 2020 году Маркелов переехал в США и образовал танцевальный дуэт с Лией Несет. В прошедшем сезоне фигуристы выиграли юниорские чемпионат мира и финал Гран-при.

«В тот момент я на самом деле не особо задумывался над тем, чтобы остаться кататься за Россию. Все просто как-то сразу стало хорошо – мы совпали по всем параметрам, отлично друг другу подходили. И уже на второй день решили, что надо сформировать пару. Так что у меня, можно сказать, и времени задуматься не было.

Сборная США меня очень классно приняла. Мне помогли с переездом, со сменой спортивного гражданства. Весь документооборот они взяли на себя.

Перед переездом, конечно, побаивался. Но что сразу заметил – в Штатах люди очень добрые. Они постоянно улыбаются, они суперприветливые, так что влиться в эту культуру на деле гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. Где-то спустя месяц после переезда я уже чувствовал себя в своей тарелке.

Разницу в подходах к фигурному катанию между Россией и США я заметил сразу. Это, наверное, прозвучит забавно, но самое первое, на что обращаешь внимание – тут на катках гораздо теплее. Не прямо на всех, но на многих.

Плюс то, что исходит из американского менталитета, – все на катке очень дружелюбны по отношению к тебе. Я имею в виду не только тренеров, но и персонал. Все стараются тебя как-то подбодрить, интересуются твоим настроением, здороваются», – сказал Маркелов.

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19 комментариев
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Улыбаются они, потому что так принято. И спрашивают, как дела, по той же причине. Только вот если начнёшь рассказывать им, как у тебя дела, увидишь, что им наплевать на это.
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Ответ Виктория Обер
Припоминаю, еще в 60-х слышала, вот, мол, американцы тебе лыбятся на все 87 зубов, но, на самом деле им на тебя наплевать. Я тогда думала, так это хорошо, что улыбаются тебе и что наплевать. А у нас и не улыбаются (я и сама такая, прямо чувствую, выйду на пыльную улицу и сразу появляется злобная гримаса) а, еще окинут таким мутным взглядом, убежать хочется поскорее на все четыре стороны.
Когда я училась в вузе, к моей подруге подселили девушку-иностранку. Она приезжала по какой-то программе обмена на 1 год. Очень вежливая, приветливая. Ко всем подходила, обнимала, широко улыбалась и спрашивала, как дела, всё ли хорошо. Наши, видя радость на ее лице, разумеется, начинали рассказывать: про сессию, про учебу, про родных и т.д.
Видели бы вы ее лицо в этот момент🤣 Она была в шоке. Она искренне не понимала, какого фига ей всё это рассказывают - она ж просила об этом. А мы все тоже сначала не понимали, зачем она задаёт вопрос, ответ на который ей вообще не интересен. И почему радость уходит с её лица, стоит нам только продолжить разговор 🤣
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"Все стараются тебя как-то подбодрить, интересуются твоим настроением, здороваются», – сказал Маркелов. --- В Испании вместе с "Привет" говорят "Как дела?", но это не значит, что интересуются твоими делами или настроением... А кассирши в супермаркетах просто обязаны здороваться с покупателем.
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Ответ B.Jones
Если они такие добрые, то почему у Тутберидзе влиться не получилось? 😁
Потому что она злыдень 😏
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Дурачок
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Ответ B.Jones
Если они такие добрые, то почему у Тутберидзе влиться не получилось? 😁
Вопрос очень неудобный😃
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Ответ Алеся Ткаченко
Вопрос очень неудобный😃
А ведь она хотела.
Да и хочет 😁
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Интересно я кто по ментальности - никому не улыбаюсь, но и не хожу с набыченным лицом
Азиатская ментальность?)
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Ответ Kareglazaya
Когда я училась в вузе, к моей подруге подселили девушку-иностранку. Она приезжала по какой-то программе обмена на 1 год. Очень вежливая, приветливая. Ко всем подходила, обнимала, широко улыбалась и спрашивала, как дела, всё ли хорошо. Наши, видя радость на ее лице, разумеется, начинали рассказывать: про сессию, про учебу, про родных и т.д. Видели бы вы ее лицо в этот момент🤣 Она была в шоке. Она искренне не понимала, какого фига ей всё это рассказывают - она ж просила об этом. А мы все тоже сначала не понимали, зачем она задаёт вопрос, ответ на который ей вообще не интересен. И почему радость уходит с её лица, стоит нам только продолжить разговор 🤣
Сам факт, что человек приветливо улыбается - достаточно. Или вы хотите сказать, что стоит равнодушный перед вами, вы пойдете ему о своих делах рассказывать, а, он просто в морду даст и до свидания.
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Ответ Lennuci
Если все так "легко", чего ж Еременко документы не нарисовали?
Так американцам Ерёменко не нужен, как оказалось и Морозовым не нужен.
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Ответ Katerina Sunny
Так американцам Ерёменко не нужен, как оказалось и Морозовым не нужен.
Зато Морозов Маркелову последние 2 года программы ставит. Может уже подбирается.
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