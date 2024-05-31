Артем Маркелов: «В Штатах люди очень добрые, постоянно улыбаются, суперприветливые. Влиться в эту культуру гораздо проще, чем кажется на первый взгляд»

Бывший российский фигурист Артем Маркелов рассказал об адаптации в США.

Маркелов родился и начал заниматься фигурным катанием в городе Волжский, затем тренировался в Москве.

В 2020 году Маркелов переехал в США и образовал танцевальный дуэт с Лией Несет. В прошедшем сезоне фигуристы выиграли юниорские чемпионат мира и финал Гран-при.

«В тот момент я на самом деле не особо задумывался над тем, чтобы остаться кататься за Россию. Все просто как-то сразу стало хорошо – мы совпали по всем параметрам, отлично друг другу подходили. И уже на второй день решили, что надо сформировать пару. Так что у меня, можно сказать, и времени задуматься не было.

Сборная США меня очень классно приняла. Мне помогли с переездом, со сменой спортивного гражданства. Весь документооборот они взяли на себя.

Перед переездом, конечно, побаивался. Но что сразу заметил – в Штатах люди очень добрые. Они постоянно улыбаются, они суперприветливые, так что влиться в эту культуру на деле гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. Где-то спустя месяц после переезда я уже чувствовал себя в своей тарелке.

Разницу в подходах к фигурному катанию между Россией и США я заметил сразу. Это, наверное, прозвучит забавно, но самое первое, на что обращаешь внимание – тут на катках гораздо теплее. Не прямо на всех, но на многих.

Плюс то, что исходит из американского менталитета, – все на катке очень дружелюбны по отношению к тебе. Я имею в виду не только тренеров, но и персонал. Все стараются тебя как-то подбодрить, интересуются твоим настроением, здороваются», – сказал Маркелов.