Щербакова о восстановлении после травмы: «Уверена, скоро я вернусь к насыщенной жизни. Потому что терпение у меня, честно говоря, уже заканчивается»

Анна Щербакова показала, чем занимается во время восстановления после операции.

Фигуристка продемонстрировала картины, которые раскрашивает по номерам.

«Давно я с вами не делилась тем, что у меня в жизни происходит. Дел, конечно, немерено, ни минуты покоя вообще.

Можете за меня не переживать, у меня все хорошо.

Конечно, немножко устала сидеть на одном месте, но уверена, что совсем скоро я вернусь к своей насыщенной жизни. Потому что терпение у меня, честно говоря, уже заканчивается», — сказала олимпийская чемпионка.