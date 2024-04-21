Щербакова о восстановлении после травмы: «Уверена, скоро я вернусь к насыщенной жизни. Потому что терпение у меня, честно говоря, уже заканчивается»

Теги сборная России травмы женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Анна Щербакова показала, чем занимается во время восстановления после операции.

Фигуристка продемонстрировала картины, которые раскрашивает по номерам. 

«Давно я с вами не делилась тем, что у меня в жизни происходит. Дел, конечно, немерено, ни минуты покоя вообще.

Можете за меня не переживать, у меня все хорошо.

Конечно, немножко устала сидеть на одном месте, но уверена, что совсем скоро я вернусь к своей насыщенной жизни. Потому что терпение у меня, честно говоря, уже заканчивается», — сказала олимпийская чемпионка. 

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16 комментариев
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Выздоравливай, Анюта. Лёд без тебя скучает и мы скучаем
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Скорейшего восстановления!
Красиво получается)
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Аня! Поклонники по тебе уже соскучились. Быстрейшего восстановления.
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Аня, мы тоже скучаем, но главное, чтобы реабилитация прошла хорошо!
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Аня, терпение и труд всё перетрут. Ты ещё успеешь вернуться к привычному активному образу жизни. Сейчас главное здоровье.
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Скорейшего восстановления Ане!
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Ждём твоего возвращения, Аня!
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Возвращайся, Аня!)
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Ну шоу держись Анну жди
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Незаменимые существуют! Скорейшего восстановления и возвращения на лёд, Аннушка!
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Понимаю твое нетерпение, Аня, мы тоже очень сильно соскучились по твоим выступлениям. Жалко, что восстановление не слишком быстро идет, надеюсь, что после этого травмы уже перестанут преследовать Аню.
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Если Аня сказала, что совсем скоро вернётся к насыщенной жизни, то значит так и будет. Всегда особенно рад видеть хрустальную нежную Фею. И очень скучаю…❤️
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Красиво! Терпение - это понятно, но лучше вылечиться, здоровье важней всего. Ждём, твоего возвращения на лёд, Аня!!!
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Алинка небось свои раскраски принесла) Анюте скорейшего восстановления, болеть плохо, но хуже, когда чувствуешь себя уже хорошо, и не знаешь куда себя деть от скуки...и терпишь, терпишь....Всё пройдет, будет как новая и открытая для насыщенной жизни.
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Анюте здоровья и терпения, все будет хорошо
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Ответ Tacciana
Скорейшего восстановления! Красиво получается)
Мне тоже понравилось
+2
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