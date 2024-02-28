Медведева, Туктамышева, Ягудин, Коляда, Семененко, Мишина и Галлямов выступят на турнире шоу-программ. Первый канал опубликовал список участников
Первый канал опубликовал список участников турнира шоу-программ «Русский вызов».
«По итогам подачи и рассмотрения большого количества заявок Федерация фигурного катания и Первый канал приняли решение о существенном увеличении количества номеров и допуске к турниру следующих участников:
• Дмитрий Алиев
• Петр Гуменник
• Оксана Домнина – Максим Шабалин
• Василиса Кагановская – Максим Некрасов
• Михаил Коляда
• Марк Кондратюк
• Станислава Константинова
• Евгения Медведева
• Анастасия Мишина – Александр Галлямов
• Андрей Мозалев
• Софья Муравьева
• Мария Петрова – Алексей Тихонов
• Даниил Самсонов
• Евгений Семененко
• Виктория Синицина – Никита Кацалапов
• Ксения Синицына
• Александра Степанова – Иван Букин
• Евгения Тарасова – Владимир Морозов
• Елизавета Туктамышева
• Анна Фролова
• Елизавета Худайбердиева – Егор Базин
• Елизавета Шанаева – Павел Дрозд
• Алексей Ягудин
Запасные (показательные номера, которые болельщики обязательно увидят)
• Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов
• Макар Игнатов
• Софья Леонтьева – Даниил Горелкин
• Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано
• Роман Савосин
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в состав в случае несоответствия номера поданной заявке, а также в случае невыполнения правил участия», – говорится в телеграм-канале «Фигурное катание на Первом».
Турнир шоу-программ пройдет в Санкт-Петербурге 9 марта.
Номера про Россию принесут фигуристам 15 миллионов. Что придумали для турнира шоу-программ?
Рома Савосин оказался не нужен, а Самсонова протащили, будет щеки дуть после проката (чем нибудь да будет недоволен)
За Мозалева рада что хоть сюда попал.
Жаль нет Аделии, Ани, БК.