Медведева, Туктамышева, Ягудин, Коляда, Семененко, Мишина и Галлямов выступят на турнире шоу-программ. Первый канал опубликовал список участников

Теги Мария Петрова Алексей Тихонов Оксана Домнина Максим Шабалин Алексей Ягудин сборная России танцы на льду Елизавета Туктамышева пары мужское катание женское катание Никита Кацалапов Александра Степанова Иван Букин Виктория Синицина Евгения Тарасова Михаил Коляда Егор Базин Владимир Морозов Евгения Медведева Павел Дрозд Дмитрий Алиев Петр Гуменник Анастасия Мишина Роман Савосин Станислава Константинова Максим Некрасов Александр Галлямов Макар Игнатов Евгений Семененко Елизавета Худайбердиева Елизавета Шанаева Ксения Синицына Андрей Мозалев Даниил Самсонов Анна Фролова Софья Муравьева Софья Леонтьева Даниил Горелкин Марк Кондратюк Василиса Кагановская Тимур Бабаев-Смирнов Открытый турнир по шоу-программам Варвара Жданова Фигурное катание

Первый канал опубликовал список участников турнира шоу-программ «Русский вызов».

«По итогам подачи и рассмотрения большого количества заявок Федерация фигурного катания и Первый канал приняли решение о существенном увеличении количества номеров и допуске к турниру следующих участников:

Дмитрий Алиев
Петр Гуменник
Оксана Домнина – Максим Шабалин
• Василиса Кагановская – Максим Некрасов
Михаил Коляда
Марк Кондратюк
• Станислава Константинова
• Евгения Медведева
• Анастасия Мишина – Александр Галлямов
• Андрей Мозалев
• Софья Муравьева
• Мария Петрова – Алексей Тихонов
• Даниил Самсонов
• Евгений Семененко
• Виктория Синицина – Никита Кацалапов
• Ксения Синицына
• Александра Степанова – Иван Букин
• Евгения Тарасова – Владимир Морозов
• Елизавета Туктамышева
• Анна Фролова
• Елизавета Худайбердиева – Егор Базин
• Елизавета Шанаева – Павел Дрозд
• Алексей Ягудин

Запасные (показательные номера, которые болельщики обязательно увидят)

• Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов
• Макар Игнатов
• Софья Леонтьева – Даниил Горелкин
• Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано
• Роман Савосин

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в состав в случае несоответствия номера поданной заявке, а также в случае невыполнения правил участия», – говорится в телеграм-канале «Фигурное катание на Первом». 

Турнир шоу-программ пройдет в Санкт-Петербурге 9 марта.

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97 комментариев
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С нетерпением жду Чиризано и Пасечник 🤩
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Жаль, что Рома Савосин не попал в основу участников шоу-программ, но может ещё будут изменения по перечисленным организаторами причинам.
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Кагановскую и Некрасова надо было в запасные, а Савосина в основные! Судя по выступлению у Авербуха, им еще скатываться и скатываться
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В том году покрепче состав был.
Рома Савосин оказался не нужен, а Самсонова протащили, будет щеки дуть после проката (чем нибудь да будет недоволен)
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О, Чиризано. Ну, посмотрим хоть как он с новой партнёршей смотрится на льду.
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Жаль, что Савосин вне конкурса.
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Савосину места не нашли, зато никакущему Самсонову нашли.
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Радует явление Миши Коляды народу. :) У него и в прошлом году, как по мне, номер был один из лучших -- именно в фигурно-катательном плане. Надеюсь, в этом году тоже приготовит что-нибудь интересное. С таким коньком можно катать что угодно.
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Победят Домнина-Шабалин?)
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Неинтересный состав совсем
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Матвея не взяли? Организаторы на приколе что-ли каком-то😃
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Болеть буду за Марию Петрову и Алексея Тихонова
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Мура, Женя Семененко, Мишки, Дима Алиев, Андрей Мозалев и Петя Гуменник-ура!
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Ответ Lana-shu
Тукту будут тянуть на пьедестал. Питер, однако. Вся школа Тутберидзе игнорит , кроме ТМ
Самсонов и Мозалев? не, не знаем таких...
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Ветлугин вроде номер готовил, а его нет
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Щербаковой и Трусовой ожидаемо нет, но почему нет Петросян?
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Лучше бы на КПК взяли Макара или Лутфуллина, а Ветлугина на эти соревнования. Он больше шоу мен, чем результативный игрок команды.
За Мозалева рада что хоть сюда попал.
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0
+5
Классный состав.
Жаль нет Аделии, Ани, БК.
+7
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+4
Ответ kirssi
С нетерпением жду Чиризано и Пасечник 🤩
Да, Дарио с Лизой увидим - отличная новость !
+4
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Интересно на Лизу с Дарио посмотреть, но они в запасных
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+4
Ответ Рябиновые бусы
более удивительно что наши место никакущей Стасе, а лучшей фигуристке планеты Аделии места не нашлось.
А почему вы решили, что не нашлось. Аделия может и заявку не подавала
+4
0
+4
Удивительно, что ТШТ решили проигнорировать турнир: вообще не выступает ни одной девушки, нет БК. Т.е. выставили только ТМ, Мозалева и Самсонова.
+6
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+3
Ответ Lana-shu
Тукту будут тянуть на пьедестал. Питер, однако. Вся школа Тутберидзе игнорит , кроме ТМ
Как приятно наверно хейтить фигуристку даже после окончания карьеры?
+10
-7
+3
Очень рада видеть Женю, Диму, Марка, Соню, ШД, Аню, любопытно будет взглянуть и на КН)
+4
-1
+3
Ответ Мороженко
Российская, но не русская.
А все участвующие русские?
+2
0
+2
Сильнейших девочек не будет, жаль
+3
-1
+2
Ответ Ритт
Загитова боится проиграть, как с Монро в прошлый раз? Она "выигрывать" может только на кпк за счет команды. Можете хоть сколько минусовать, но как это по лучезарному.
так Монро было выше того, что ЕМ с Авербухом сотворили)
+13
-11
+2
Жаль, что не сократили число участников как планировалось. В прошлый раз было много проходных номеров и очень затянуто по времени
+3
-1
+2
Ответ Katerina Sunny
Щербаковой и Трусовой ожидаемо нет, но почему нет Петросян?
Её и в прошлом году не было. Хотя год рождения позволял (2007 и старше).
+2
0
+2
Ответ Док Аксель
Жаль, что Рома Савосин не попал в основу участников шоу-программ, но может ещё будут изменения по перечисленным организаторами причинам.
? рома мимо? нда
+3
-1
+2
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