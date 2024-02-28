Медведева, Туктамышева, Ягудин, Коляда, Семененко, Мишина и Галлямов выступят на турнире шоу-программ. Первый канал опубликовал список участников

Первый канал опубликовал список участников турнира шоу-программ «Русский вызов».

«По итогам подачи и рассмотрения большого количества заявок Федерация фигурного катания и Первый канал приняли решение о существенном увеличении количества номеров и допуске к турниру следующих участников:

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• – Максим Шабалин

• Василиса Кагановская – Максим Некрасов

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• Станислава Константинова

• Евгения Медведева

• Анастасия Мишина – Александр Галлямов

• Андрей Мозалев

• Софья Муравьева

• Мария Петрова – Алексей Тихонов

• Даниил Самсонов

• Евгений Семененко

• Виктория Синицина – Никита Кацалапов

• Ксения Синицына

• Александра Степанова – Иван Букин

• Евгения Тарасова – Владимир Морозов

• Елизавета Туктамышева

• Анна Фролова

• Елизавета Худайбердиева – Егор Базин

• Елизавета Шанаева – Павел Дрозд

• Алексей Ягудин

Запасные (показательные номера, которые болельщики обязательно увидят)

• Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов

• Макар Игнатов

• Софья Леонтьева – Даниил Горелкин

• Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано

• Роман Савосин

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в состав в случае несоответствия номера поданной заявке, а также в случае невыполнения правил участия», – говорится в телеграм-канале «Фигурное катание на Первом».

Турнир шоу-программ пройдет в Санкт-Петербурге 9 марта.

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