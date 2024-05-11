Тарасова о перспективах Рубцовой после перехода к Плющенко: «Не могу ничего сказать, не слышала о ней»

Татьяна Тарасова высказалась о перспективах фигуристки Любови Рубцовой.

Ранее стало известно, что 15-летняя перешла от тренера Алексея Василевского в академию .

– Что можете сказать о Рубцовой, какие у нее перспективы?

– Не могу ничего сказать, не слышала о ней.

– Частая смена тренеров помогает фигуристам? Или стабильность здесь важнее?

– Чего бегать‑то в юношеском возрасте? Это потом люди меняют тренеров. Не могу давать какие‑то рекомендации, каждый делает так, как хочет. Здесь всё индивидуально, – сказала .