Тарасова о перспективах Рубцовой после перехода к Плющенко: «Не могу ничего сказать, не слышала о ней»

Теги Татьяна Тарасова Евгений Плющенко сборная России женское катание переходы Любовь Рубцова Алексей Василевский Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о перспективах фигуристки Любови Рубцовой.

Ранее стало известно, что 15-летняя Рубцова перешла от тренера Алексея Василевского в академию Евгения Плющенко.

– Что можете сказать о Рубцовой, какие у нее перспективы?

– Не могу ничего сказать, не слышала о ней.

– Частая смена тренеров помогает фигуристам? Или стабильность здесь важнее?

– Чего бегать‑то в юношеском возрасте? Это потом люди меняют тренеров. Не могу давать какие‑то рекомендации, каждый делает так, как хочет. Здесь всё индивидуально, – сказала Тарасова.

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2 комментария
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Тарасова умеет нормально отвечать на вопросы, когда хочет.
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Что вы у меня про всякое говно спрашиваете? - пр традиции добавила Татьяна Анатольевна
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