Татьяна Тарасова: «Уверена, Плющенко с его опытом должен помочь Игнатову прогрессировать»
Татьяна Тарасова высказалась о переходе Макара Игнатова к Евгению Плющенко.
«Честно говоря, я и к Рукавицыну хорошо отношусь, и к Игнатову. Видимо, у Рукавицына сейчас слишком много ребят. Посмотрим, что из этого выйдет.
Переход интересный и перспективный. Уверена, Плющенко с его опытом должен помочь Макару прогрессировать», – сказала заслуженный тренер СССР.
У Плющенко новичок – бойфренд Трусовой! Трансфер, от которого в выигрыше все
имя, сестра, имя?!)