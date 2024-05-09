Татьяна Тарасова: «Уверена, Плющенко с его опытом должен помочь Игнатову прогрессировать»

Татьяна Тарасова высказалась о переходе Макара Игнатова к Евгению Плющенко.

«Честно говоря, я и к Рукавицыну хорошо отношусь, и к . Видимо, у сейчас слишком много ребят. Посмотрим, что из этого выйдет.

Переход интересный и перспективный. Уверена, Плющенко с его опытом должен помочь Макару прогрессировать», – сказала заслуженный тренер СССР.

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