Татьяна Тарасова: «Уверена, Плющенко с его опытом должен помочь Игнатову прогрессировать»

Теги Татьяна Тарасова Евгений Плющенко сборная России мужское катание Евгений Рукавицын переходы Макар Игнатов Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о переходе Макара Игнатова к Евгению Плющенко.

«Честно говоря, я и к Рукавицыну хорошо отношусь, и к Игнатову. Видимо, у Рукавицына сейчас слишком много ребят. Посмотрим, что из этого выйдет.

Переход интересный и перспективный. Уверена, Плющенко с его опытом должен помочь Макару прогрессировать», – сказала заслуженный тренер СССР.

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2 комментария
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когда и кому это опытный плющенко помог спрогрессировать?
имя, сестра, имя?!)
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На чём зиждется уверенность Татьяны Анатольевны Ванги ? Есть примеры подобного опыта у начинающего и какие ?...
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