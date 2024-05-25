Лайшев о словах Дюамель про переходы россиян: «На Западе уже не считаются ни с какими законами. Нужно просто игнорировать их требования»

Ренат Лайшев отреагировал на высказывание Дюамель о переходах россиян.

Ранее канадская фигуристка Меган Дюамель заявила, что ISU должен препятствовать переходам российских фигуристов в другие страны, если они там не тренируются.

«Нам не надо обращать никакого внимания ни на требования Дюамель, ни на слова кого-то еще из представителей западных стран. Нужно просто их игнорировать.

Потому что мы своим благородством можем дойти до определенных ненужных нам моментов, ведь на Западе уже не считаются ни с какими законами. Нам надо заниматься своей жизнью, интересами нашего народа и развитием нашей страны», – сказал президент «Самбо-70».