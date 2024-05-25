Ренат Лайшев: «Валиева закончила школу «Самбо-70». Настроение у нее отличное, мы пожелали ей всего наилучшего и новых успехов»

Теги сборная России женское катание Самбо-70 Камила Валиева Ренат Лайшев Фигурное катание

Ренат Лайшев рассказал, что Валиева тепло попрощалась со школой.

«Камила Валиева закончила нашу школу «Самбо-70». Настроение у нее отличное, мы пожелали ей всего наилучшего и новых успехов.

Она великая спортсменка, и самое главное то, что в самые трудные жизненные моменты все ее поддерживают. И вся страна, и, естественно, все в нашей школе «Самбо-70»: и самбисты, и дзюдоисты, и представители других видов спорта.

Сложная ситуация ее не сломила и не изменила, Камила тепло пообщалась с одноклассниками, другими ребятами и учителями.

У нее сейчас правильный боевой настрой, она продолжает кататься в показательных выступлениях. Камила – умница», – сказал президент Центра спорта и образования «Самбо-70».

Камила Валиева показала, как проходит праздник последнего звонка в ее школе. У нее новая стрижка

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6 комментариев
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Она великая спортсменка," --- В каком месте великая?
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"она продолжает кататься в показательных выступлениях." --- Например, в каких?
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" Камила тепло пообщалась с одноклассниками и учителями, познакомилась...
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"все ее поддерживают. И вся страна, и, естественно, всё мировое сообщество да и вся галактика...
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Ренат, зачем же так жёстко подрывать пятую точку вике
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