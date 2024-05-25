«Здоровья и сил тебе, Майя, желаем!» Команда Тутберидзе поздравила Хромых с 18-летием

Команда Этери Тутберидзе поздравила Майю Хромых с 18-летием.

«Пусть каждый рассвет, теплотой согревая,

Любовь, вдохновенье и счастье несет!

Здоровья и сил тебе, Майя, желаем!

На льду лишь успехов и новых высот!» – говорится в поздравлении.