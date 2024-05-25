«Здоровья и сил тебе, Майя, желаем!» Команда Тутберидзе поздравила Хромых с 18-летием
Команда Этери Тутберидзе поздравила Майю Хромых с 18-летием.
«Пусть каждый рассвет, теплотой согревая,
Любовь, вдохновенье и счастье несет!
Здоровья и сил тебе, Майя, желаем!
На льду лишь успехов и новых высот!» – говорится в поздравлении.
Красота в движении – это Майя. Мы встретимся снова – еще величественнее, еще прекраснее. С днем рождения! Силы, веры, уверенности в себе и успеха...
То самое зреложенское, которое ждут от Тутберидзе. Причём если Майя восстановит своё, что было - этого достаточно для борьбы за пьедестал. А катается Майя очень красиво, в её катании есть класс, присущий лучшим одиночницам.
Майя, с днём рождения! Здоровья, мотивации, радости в жизни! Получай удовольствие от жизни и от спорта! Не загоняйся, и будь счастливой!
рэп - это когда плохому человеку хорошо,
а блюз - это когда хорошему человеку плохо...
круче блюза майи на льду я не видел:им одним она звезда!
возвращайся, тагилл!)