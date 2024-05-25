«Здоровья и сил тебе, Майя, желаем!» Команда Тутберидзе поздравила Хромых с 18-летием

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Майя Хромых Фигурное катание

Команда Этери Тутберидзе поздравила Майю Хромых с 18-летием.

«Пусть каждый рассвет, теплотой согревая,

Любовь, вдохновенье и счастье несет!

Здоровья и сил тебе, Майя, желаем!

На льду лишь успехов и новых высот!» – говорится в поздравлении. 

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
https://youtu.be/3owZ1XJD8_A?si=2qG9G1XNN8qS4gJk

Красота в движении – это Майя. Мы встретимся снова – еще величественнее, еще прекраснее. С днем ​​рождения! Силы, веры, уверенности в себе и успеха...
+8
-2
+6
Красавица Майя с Днем рождения, с 18-летием! Успехов в любимом спорте, в фигурном катании!❤️❤️❤️
+8
-3
+5
Майя Хромых МОЖЕТ стать ПЕРВОЙ совершеннолетней спортсменкой тим Тутберидзе, которая выступала от юниоров и до взрослых стартов, и которая продолжила свою карьеру без приостановок.

То самое зреложенское, которое ждут от Тутберидзе. Причём если Майя восстановит своё, что было - этого достаточно для борьбы за пьедестал. А катается Майя очень красиво, в её катании есть класс, присущий лучшим одиночницам.

Майя, с днём рождения! Здоровья, мотивации, радости в жизни! Получай удовольствие от жизни и от спорта! Не загоняйся, и будь счастливой!
+11
-6
+5
А когда то говорили что вух это надолго... Эх остаётся вспоминать тщк... И заги с медведевой
+7
-3
+4
с Днём рождения Майю
+4
-1
+3
Майя все как и Усачева с валиевой.. Такие карьеры короткие(эпоха вух закончилась не успев начаться... Двух срубили травмы другую допинг
+9
-7
+2
алескандр градский как-то сказал:
рэп - это когда плохому человеку хорошо,
а блюз - это когда хорошему человеку плохо...
круче блюза майи на льду я не видел:им одним она звезда!
возвращайся, тагилл!)
+2
-1
+1
Будем надеяться, что проблемы преодолены и в этом сезоне она выступит успешнее, чем в прошлом.
+2
-1
+1
А на шоу свое не позвали...
+2
-1
+1
Короткая- то короткая карьера, но ВУХ последние на ЮЧМ были. Ками победила, после серебряного проката Даши Тарасова орала:- Этери, ты лучшая. И первая попытка квпда от Майи. Неудачная, а то- бы и Алиску подвинула, кто знает. Эта- же Адель не была на ЮЧМ и не будет. И Соник и Вероника с Мурой.. Про других и речи нет, хоть сколько сезонов катайте, начиная с памперсов
+1
0
+1
Ответ Ad notam
Евгения Медведева была в ТШТ с 12 до 18 лет и много чего выиграла.
Уточнение Медведева 1999 г.р. была в ТШТ с 2007 по 2018
+1
0
+1
Майя, с днӗм рождения! Очень хочется видеть тебя на льду. Если здоровье позволяет, оставайся в спорте, ты прекрасна!
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий