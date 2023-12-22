Майя Хромых: «Возникало желание закончить карьеру. Если сейчас перетерплю этот момент, я смогу кататься долго»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Майя Хромых Фигурное катание

Майя Хромых заявила, что думала о завершении карьеры в этом сезоне.

Сегодня 17-летняя фигуристка выступила с короткой программой на чемпионате России в Челябинске. Она набрала 68,40 балла.

«Возникало желание закончить карьеру. Очень часто, даже в этом сезоне. Но я подумала, что мне жалко бросать. Потому что если я сейчас перетерплю этот момент, я смогу кататься долго. Мне этого бы очень хотелось», – сказала Хромых.

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13 комментариев
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Майа, не сдавайся, мы в тебя верим!!!
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Маюша держись! Перетерпеть надо пубертат! Все восстановиться!
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Майя молодец, правильное решение поставить каскад первым
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Майя, дорогая, желаю пережить, прочувствовать и двигаться дальше! На льду чудо как хороша, руки-крылья, запас на прыжках есть, пожалуйста, продолжай, не все ещё сказано!
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Майя, катайся!!!
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надо перетерпеть и нужно! самый тяжёлый момент это значит успех близок. нельзя сдаваться.
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Оставайся и сделай козырные постановки, аля "Зима" Ягудина. Должно запомниться какое-то высказывание
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Майя, ты прекрасна на льду! Дай Бог, трудности останутся позади и в следующем сезоне ты сможешь реализовать себя в полной мере! Сил тебе душевных и крепкого здоровья!
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Майя, сегодня ты наконец-то улыбалась после проката! Катайся ❤️
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Всё правильно, нужно пережить этот период, вон у нас мужчин принято жалеть, бедняжки падают ведь, но продолжают, а девушек почему-то сразу топят и выпроваживают из ФК.
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А если теперь Майя в сборную не попадет, то ей придется платить за тренеров, за коньки, за лед, за постановки, за костюмы? Смогут ли родители поддержать дочку финансово? Может, еще один год попробовать, а потом посмотреть, стоит ли продолжать.
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Майя, терпения и удачи, верю, все будет.
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