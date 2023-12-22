Майя Хромых: «Возникало желание закончить карьеру. Если сейчас перетерплю этот момент, я смогу кататься долго»

Майя Хромых заявила, что думала о завершении карьеры в этом сезоне.

Сегодня 17-летняя фигуристка выступила с короткой программой на чемпионате России в Челябинске. Она набрала 68,40 балла.

«Возникало желание закончить карьеру. Очень часто, даже в этом сезоне. Но я подумала, что мне жалко бросать. Потому что если я сейчас перетерплю этот момент, я смогу кататься долго. Мне этого бы очень хотелось», – сказала Хромых.