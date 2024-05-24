ФФКР объяснила данные Минспорта о снижении числа занимающихся фигурным катанием.

— По данным Минспорта, в стране занимаются фигурным катанием 247 тысяч человек, что на 375 тысяч меньше, чем в 2022 году. Насколько это объективные цифры?

– Нужно очень тонко объяснить это. Существуют разные системы подсчета. Есть система, которая называется 5‑ФК. Это система подсчета тех, кто занимается в специализированных школах фигурного катания. Это то, что можно назвать детским профессиональным фигурным катанием. Этих спортсменов у нас 29 313 человек в этом году. И это количество не намного, но выросло по сравнению с 2022 годом.

А также есть другая система 1‑ФК – система подсчета людей, которые занимаются массовым фигурным катанием. В фигурном катании очень тяжело говорить про массовый спорт. В легкой атлетике проще, потому что если ты занимаешься бегом, то половина планеты им занимается – взял кроссовки и побежал.

По системе 1‑ФК первое, что должно быть, – регионы. Федерации должны давать точные показатели по тому количеству людей, которые приходят даже на открытый каток, даже на одну минуту просто постоять на льду. Один раз ударил по мячику – это уже человек, который хоть как‑то играет в футбол. Эти данные всегда должны быть точными.

Мы пока не были готовы к такому развитию событий и никогда не уделяли именно этим данным такого внимания. Что в Москве, что в других городах не было достоверных данных, сколько людей ходило на открытые катки, массовое катание. Такие данные даже не собирались и поэтому получился такой разрыв.

Это не объективное снижение количества людей, которые пробуют кататься на коньках, а разрыв в подсчетах. На следующий сезон, зная, что существует такая статистика, будем внимательно все отслеживать и просить регионы давать и эти статистические данные. Посмотрим, что из этого получится, – сказал исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) Сихарулидзе.

Спортом в России занимаются 76 млн человек (2 млн – у компа), из фигурки ушли сотни тысяч – арифметика от Минспорта