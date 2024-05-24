Губерниев о россиянах на Олимпиаде-2026: «Можно верить во что угодно. Не надо тешить себя излишними иллюзиями»

Теги Олимпийская сборная России Дмитрий Губерниев Антон Сихарулидзе ФФКР Олимпиада-2026 Фигурное катание

Дмитрий Губерниев призвал «не тешить себя иллюзиями» о россиянах на ОИ-2026.

В Федерации фигурного катания России (ФФКР) ранее высоко оценили шансы спортсменов на участие в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Можно верить во что угодно. Мне кажется, что шансы небольшие. Жизнь покажет. Я первый порадуюсь, если нас допустят. Но снимешь розовые очки, или если ты живешь в изумрудном городе и ты снимешь зеленые очки, то город не так прекрасен, вспоминая прекрасное произведение.

Мне кажется, что не надо тешить себя излишними иллюзиями. Но нужно быть готовым, развивать спорт внутри страны, готовиться к международным стартам. Глобально, я думаю, что в ближайшее время, а может быть, и не в ближайшее ничего не изменится», – сказал комментатор Губерниев.

4 комментария
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Вот тут с Димоном согласен с иллюзиями. Но шансов ни каких
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Не надо врать самим себе - шансов на участие в ОИ-2016 никаких.
Глава РФС Дюков предполагает что нас допустят до международных соревнованиях в лучшем случае в 2028 году ( отборочные к ЧМ-2030).
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Губа тут прав.
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