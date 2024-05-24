Губерниев о россиянах на Олимпиаде-2026: «Можно верить во что угодно. Не надо тешить себя излишними иллюзиями»

Дмитрий Губерниев призвал «не тешить себя иллюзиями» о россиянах на ОИ-2026.

В Федерации фигурного катания России (ФФКР) ранее высоко оценили шансы спортсменов на участие в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Можно верить во что угодно. Мне кажется, что шансы небольшие. Жизнь покажет. Я первый порадуюсь, если нас допустят. Но снимешь розовые очки, или если ты живешь в изумрудном городе и ты снимешь зеленые очки, то город не так прекрасен, вспоминая прекрасное произведение.

Мне кажется, что не надо тешить себя излишними иллюзиями. Но нужно быть готовым, развивать спорт внутри страны, готовиться к международным стартам. Глобально, я думаю, что в ближайшее время, а может быть, и не в ближайшее ничего не изменится», – сказал комментатор Губерниев.