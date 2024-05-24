Размер призовых на российских турнирах по фигурному катанию не изменится в новом сезоне

Теги Антон Сихарулидзе ФФКР Александр Коган деньги Фигурное катание

Призовые на турнирах по фигурному катанию в России не изменятся в новом сезоне.

Об этом сообщили в Федерации фигурного катания России (ФФКР).

«Нам удалось оставить призовые такими же, какие они были в этом сезоне. На следующий сезон суммы будут такими же», – сказал исполняющий обязанности президента ФФКР Антон Сихарулидзе.

«Они огромные», – подчеркнул гендиректор ФФКР Александр Коган.

В прошлом сезоне за победу на чемпионате России фигуристы получали по 2,5 миллиона рублей, за второе место – 1,5 миллиона, за третье – 1 миллион. За победу на этапе Гран-при России – 500 тысяч рублей, серебряные призеры – 300 тысяч, бронзовые – 200 тысяч. За победу в финале Гран-при – 1 миллион, за второе место – 750 тысяч, за третье – 500 тысяч.

1 комментарий
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Здрасте! А инфляции что ли нет? По моим подсчетам за год в среднем все подорожало, как минимум на 30%.
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