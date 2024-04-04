Число занимающихся фигурным катанием в России за год снизилось на 375 тысяч человек

Теги Министерство спорта России Фигурное катание

В 2023 году в фигурном катании в РФ стало на 375 тысяч человек меньше, чем в 2022-м.

Об этом говорится в отчете Министерства спорта России за 2023 год. 

В 2021 году фигурным катанием занималось почти 700 тысяч человек. В 2022-м году из этого вида спорта ушли 75 тысяч человек, в 2023-м – еще 375 тысяч.

Теперь фигурным катанием в стране официально занимается всего 247 тысяч человек.

Спортом в России занимаются 76 млн человек (2 млн – у компа), из фигурки ушли сотни тысяч – арифметика от Минспорта

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64 комментария
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Отбросили коньки...
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Причем некоторые люди на полном серьезе называют этот спорт главным в России. Нет соревнований - нет интереса. А в футбол дети продолжают играть на улице, даже несмотря на все запреты.
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Тут скорее можно сделать вывод, что цифра 700к была дико накрученная.
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Ответ lepestok
Комментарий скрыт
Речь о международных соревнованиях, а не об очередных первенствах Подмосковья.
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И правильно. Самый актуальный вид спорта сейчас - Выживание
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Да и 247 тысяч цифра завышенная, раз так в -дцать
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Ответ selso99
Да и 247 тысяч цифра завышенная, раз так в -дцать
Возможно, люди которые поскальзывались но сумели не упасть тоже считаются)
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Бах виноват
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Третьяк: Количество катков в стране растёт ежедневно.
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Ответ RikkiQuaresma
Речь о международных соревнованиях, а не об очередных первенствах Подмосковья.
И типа 400 тысяч рассчитывали на международные соревнования?
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Фигурное катание, большой теннис - дорогие виды спорта. Платежеспособность населения не может не влиять на количество занимащихся этими видами спорта.
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Ответ Vitto
Отбросили коньки...
Пловцы тоже ласты уже намазали клеем...
+14
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Сделайте статью, скользко стоят занятия ребенка фигурным катанием. Недавно узнала, что даже участие в самих соревнованиях платное. Плюс один родитель похоже должен забыть о работе и о своей жизни, в принципе.
+10
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Сейчас другие виды спорта развиваются, танковый биатлон стрельба стендовая, бег с препятствиями....
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Слишком много ледовых шоу, времени не хватает
+7
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ФК мало того, что травмоопасный, так еще и не дешёвый вид спорта, так что это неудивительно. Дюди сейчас экономят.
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Нет соревнований - нет желающих заниматься это адовой (на самом деле) работой.
+9
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2021 - предолимпийский, в марте 2022 с ЧМ начались отстранения, но ещё на что-то надеялись, а 2023 - полностью внутренние соревнования.
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В относительно небольшом городе два крытых качественных катка, в этом году еще один современный открыли. На одном доступном много людей каталось, постоянно ходили, регулярно и в выходные и в будни. Что они называют "заниматься фигурным катанием", учитывая все же специфичность этого вида спорта; и учитывая тот факт, что в провинции серьёзных квалифицированных тренеров скорее больно то и не найдешь. Опять же, считать отток тех, кто посещал секции или обычную заинтересованность. Так и в том же большом теннисе приходится наблюдать резкое снижение интереса к занятиям на серьёзном уровне. По сравнению с прошлыми годами вообще больше чем наполовину.
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+6
Семьсот тысяч это абсолютно нереальная сумма, это полпроцента от всего населения России.
Не уверен, что во всем мире столько наберется, лол))
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Вот тебе и развитие спорта в стране...
+5
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Ответ Vitto
Отбросили коньки...
🤣🤣🤣
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+5
"Не до жиру, быть бы живу"
+4
0
+4
А ледяные дворцы все строят и строят.
+4
0
+4
А деньги у народа откуда возьмутся? Не подскажите? Лёд+тренер сейчас сколько стоит? В регионах касаря по 3-4 за занятие. Это ещё по самому минимуму. Сейчас от нехватки занимающихся ещё цены начнут расти. Сколько занятий нужно для среднего уровня? 3 в неделю? 60 касарей в месяц...
+4
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+4
Ответ RikkiQuaresma
Речь о международных соревнованиях, а не об очередных первенствах Подмосковья.
на международке выступает ограниченное количество спортсменов. в сборной 6 основных и три дополнительных места. остальные всегда по внутренним турнирам катались
+3
0
+3
Ответ Ulick Norman Owen
И правильно. Самый актуальный вид спорта сейчас - Выживание
Теннис, не?
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Ответ justbored
И типа 400 тысяч рассчитывали на международные соревнования?
Судя по тому, что спорт за год потерял ПОЛОВИНУ спортсменов, видимо рассчитывали.
+3
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Ответ Agura
Фигурное катание, большой теннис - дорогие виды спорта. Платежеспособность населения не может не влиять на количество занимащихся этими видами спорта.
Большой теннис как раз даёт возможность окупить затраты. Фигурное - нет.
+2
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Ответ keeperfcb
Возможно, люди которые поскальзывались но сумели не упасть тоже считаются)
Спасибо, подняли настроение комментарием 😆
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