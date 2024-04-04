Число занимающихся фигурным катанием в России за год снизилось на 375 тысяч человек

В 2023 году в фигурном катании в РФ стало на 375 тысяч человек меньше, чем в 2022-м.

Об этом говорится в отчете Министерства спорта России за 2023 год.

В 2021 году фигурным катанием занималось почти 700 тысяч человек. В 2022-м году из этого вида спорта ушли 75 тысяч человек, в 2023-м – еще 375 тысяч.

Теперь фигурным катанием в стране официально занимается всего 247 тысяч человек.

Спортом в России занимаются 76 млн человек (2 млн – у компа), из фигурки ушли сотни тысяч – арифметика от Минспорта