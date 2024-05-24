Анастасия Зинина: «Страха перед восстановлением четверных нет. Когда тело полностью работает, мышцы работают, страх исчезает»

Фигуристка Анастасия Зинина рассказала о возвращении на лед после болезни.

Зинина в прошлом году перенесла коронавирус, после чего начались осложнения. Она пропустила все главные старты сезона и вышла на соревнования только в апреле.

— Недавно вы вернулись на лед, насколько тяжело это было?

— Физически было достаточно тяжело, все по-новому, нужно было готовиться к программам, я нахожусь сейчас в переходном возрасте, это еще больше усложнило. Камнем преткновения стало мое моральное состояние, соревнования — это стресс для организма, мне нужно было хорошо на них настроиться, подготовиться психологически.

Перед соревнованиями я работала с психологом, она помогла мне переступить через себя, закрыть гештальт. После первых соревнований, даже после такого результата, я выдохнула, как будто камень с души упал, я опять в строю, я готова работать. Я приехала из Перми, начала гораздо больше прыгать и была готова работать усерднее. Сейчас я готовлюсь к новому сезону.

— Хотели ли оставить программы с прошедшего сезона?

— Да, я их оставляю, потому что я их фактически не показала, не до конца раскрыла свои образы, конечно, они еще сырые, что по хореографии, что по технической составляющей. Поэтому ждите в новом сезоне много фишек, новых движений, новой меня в этих образах.

— Страшно ли восстанавливать четверные?

— На удивление страха никакого нет. Когда тело полностью работает, мышцы работают, страх, наоборот, исчезает, ты прекрасно понимаешь, что ты все контролируешь, ситуацию держишь под контролем.

У меня появилось огромное желание и большой интерес прыгнуть четверной. До этого я заходила в него со страхом, адреналином, чтобы зайти и, дай бог, не убиться. Сейчас это более осознанный заход на прыжок, я буду его нарабатывать, очень надеюсь, что в скором времени получится его приземлить, а потом уже вставить в свою произвольную программу, — сказала Зинина.